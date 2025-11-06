Sabalenka elimina a Gauff y avanza a semifinales en el WTA Finals 2025

Riad, Arabia Saudita.- La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, se clasificó a las semifinales del Masters WTA de Riad el jueves, tras imponerse por 7-6 (5), 6-2 a Coco Gauff, eliminando a su oponente estadounidense del torneo.

Sabalenka obtuvo su tercera victoria consecutiva en la fase de grupos y junto a Jessica Pegula avanzó a las semifinales del grupo. Pegula venció a Jasmine Paolini 6-2, 6-3 antes para llevar su récord a 2-1. Gauff, la campeona defensora, terminó 1-2, mientras que Paolini tuvo marca de 0-3 en el torneo de final de temporada para las ocho mejores jugadoras del mundo.

En las semifinales el viernes, Sabalenka se enfrentará a Amanda Anisimova en una revancha de la final del Abierto de Estados Unidos de este año, mientras que Pegula jugará contra Elena Rybakina.

Sin embargo, el triunfo no fue fácil para la número uno del mundo, ya que Gauff tuvo un break dos veces en el primer set y tuvo dos puntos de quiebre para tomar una ventaja de 5-2. La estadounidense luego sirvió para el set en 5-4, pero Sabalenka rompió al perseguir una dejada y golpear un ganador de derecha en la línea.

Gauff no pudo mantener su juego y fue eliminada

"Para ser honesta, ya había dado por perdido el set y estaba trabajando para el segundo", dijo Sabalenka. "Pero algo hizo clic y pude romper y ese juego me dio mucha confianza de que todavía lo tenía en este set".

En el segundo punto, Gauff también lideró 4-2 en el desempate, pero luego cometió una doble falta para darle a Sabalenka dos puntos de set. Después de convertir el segundo con otro tiro ganador de derecha, Sabalenka rompió en el primer juego del segundo set y tuvo el control total desde allí.

Sabalenka se despide de Gauff después de derrotarla

"Tuve muchas oportunidades en el primer set", dijo Gauff. "Fue un poco decepcionante no conseguir ese. Ella subió de nivel y simplemente no pude encontrarlo después de eso. En general, creo que estaba jugando a un alto nivel".

Sabalenka, que tiene ya asegurado terminar el año como número uno del mundo, sigue buscando a sus 27 años hacerse por primera vez con el Masters WTA, el torneo que reúne a final de temporada a las ocho mejores tenistas del año.

