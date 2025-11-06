Toronto ejerce la opción de contrato del manager Schneider, Mattingly deja al equipo

Toronto, Canadá.- Después de paliar un poco la dolorosa derrota en la Serie Mundial, los Toronto Blue Jays iniciaron ya con los movimientos de cara a la próxima campaña de MLB, al anunciar que ejercieron la opción de contrato del manager John Schneider para 2026 después de estar a una victoria de su primer título desde 1993.

Ross Atkins, gerente general del equipo canadiense dijo que Schneider había sido increíble en su tercera temporada completa como entrenador, supervisando una mejora de 20 victorias desde 2024.

John Schneider is a Finalist for AL Manager of the Year! pic.twitter.com/KcHsmBLcUx — Toronto Blue Jays (@BlueJays) November 3, 2025

"Hemos elegido la opción, que se tomó anteriormente", dijo Atkins. "Él y yo estamos hablando del potencial de que eso sea más largo. Schneids ha sido increíble. Es un claro líder en esta organización. Muy, muy bueno en su trabajo y muy orgulloso de trabajar con él".

Schneider hizo un gran trabajo con el equipo

Schneider se desempeñó como entrenador interino desde el 13 de julio de 2022 hasta el final de esa temporada después de ser ascendido de entrenador de banca para reemplazar a Charlie Montoyo.

Atkins dijo que no esperaba cambios adicionales en el cuerpo técnico de Toronto. "Intentaremos mejorar", dijo Atkins. "No hay sustracciones proactivas ni cambios significativos en los roles, pero intentaremos mejorar de cualquier manera que podamos".

Como parte de los movimientos en la temporada baja, los Blue Jays también dieron a conocer que Don Mattingly dejará su cargo como coach del equipo, además de realizar una oferta calificada de poco más de 22 millones de dólares para 2026 al jugador de cuadro agente libre Bo Bichette, quien se espera que la rechace.

Bichette podría ir a la agencia libre

Atkins también dijo que Bichette "ha sido importante. Estaremos en su mercado". Dos veces campocorto All-Star y líder de hits de la Liga Americana, Bichette se torció la rodilla izquierda en un choque el 6 de septiembre con el receptor de los New York Yankees, Austin Wells, lo que lo obligó a perderse el final de la temporada regular y las dos primeras rondas de los playoffs. Regresó a la segunda base en la Serie Mundial contra los Los Angeles Dodgers y conectó un jonrón de tres carreras en el Juego 7, que los Azulejos perdieron 5-4 en 11 entradas.

Mattingly no seguirá con Toronto

Mattingly, por su parte, se unió a los Blue Jays después de la temporada 2022 como entrenador de banca de Schneider. El extoletero de los Yankees y seis veces All-Star se convirtió en el coordinador ofensivo de Toronto antes de la temporada 2024, pero regresó a su papel como entrenador de banca a fines de ese año.

