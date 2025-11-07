Alex Delgado se mantiene intratable en su regreso a la LAMP con los Jaguares de Nayarit

Tepic, Nayarit.- Ya con una sólida ofensiva, compuesta por peloteros con gran experiencia, los Jaguares de Nayarit decidieron reforzar su rotación abridora con la llegada también de un viejo conocido de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), Alex Delgado, que hasta el momento ha cumplido con creces.

El nuevo 'felino' llegó el pasado jueves por la noche a tres victorias en la temporada, convirtiéndose en el pitcher de los de Tepic con mejor récord en su estreno en el circuito invernal; además, Alex tuvo su primera salida en El Coloso Don Alejo Peralta.

En la pasada noche, los Jaguares de Nayarit se llevaron la primera serie oficial ante Tucson Baseball tras imponerse por pizarra de 4 carreras a 2 en el Coloso. El cachanilla Alex Delgado fue la figura del encuentro al lucir intratable en la lomita de cinco entradas completas, en las que permitió cinco hits, una carrera, una base por bolas y recetó cuatro 'chocolates'.

Alex Delgado hizo su presentación en casa y logró apuntarse su tercera victoria de la temporada. uD83DuDCAA??#RugeNayarit uD83DuDD35?? pic.twitter.com/fVTclEuVr9 — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) November 7, 2025

Al término de las acciones, el serpentinero destacó el compromiso del equipo y su satisfacción por lanzar en esta ciudad: "Desde una noche antes me preparé y salí a ganar; sabíamos que el equipo necesitaba la serie y salí a hacer mi trabajo. Queremos subir en el standing; sabíamos el compromiso desde el día uno, entonces es salir a jugar y ganar todos los días", declaró en entrevista para el club.

También Delgado reconoce la gran labor que está realizando el cuerpo técnico del equipo, principalmente el manager Luis Carlos Rivera. "Estoy muy agradecido con Freddy, es una persona que me ha ayudado mucho. Yo había pasado por momentos complicados y cada salida estoy ahí con él", sentenció.

Cabe destacar que, por segunda serie al hilo, los Jaguares jugarán como local; ahora será ante los Venados de Mazatlán, escuadra con la que han tenido una apasionada rivalidad. Ante la exigencia de ganar esos compromisos, el banquillo de Nayarit nombró a Faustino Carrera, Daniel Martínez y Jared Wetherbee como los inicialistas este fin de semana.

Logrando su tercera victoria de la temporada, Alex Delgado es nombrado el jugador más salsa del duelo de este jueves. uD83CuDFC5#RugeNayarit uD83DuDD35uD83DuDC06 @Salsa_Huichol pic.twitter.com/DhODNcTqKg — Jaguares de Nayarit (@JaguaresdeNayof) November 7, 2025

La tercia de lanzadores es de lo mejor que tiene el equipo, ya que se combinan para cinco victorias y par de derrotas en la temporada en un total de 12 salidas. Wetherbee es segundo en ponches (21) de toda la liga junto a Kyle Tyler de Guasave y Felipe González de los Yaquis.

Fuente: Tribuna del Yaqui