Alex Vesia revela el doloroso motivo que lo alejó de la Serie Mundial 2025 con Los Angeles Dodgers

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tras el primer bicampeonato de Los Angeles Dodgers, hay una dolorosa historia en uno de sus lanzadores, que lo alejó de disputar la Serie Mundial con el resto del equipo. Tras más de dos semanas de su ausencia, el relevista estelar, Alex Vesia, reapareció en redes sociales para comunicar el escalofriante y doloroso motivo por el que fue separado del equipo californiano.

Tan solo un día antes de que comenzara el Clásico de Otoño del 2025, los Dodgers hicieron una publicación a través de sus redes sociales, en las cuales comunicaron que Vesia no estaría con el equipo por el resto de los playoffs, solo escribiendo que se debía a un problema personal. "Con gran pesar compartimos que Alex Vesia está fuera del equipo mientras él y su esposa Kayla lidian con un asunto familiar profundamente personal".

Los jugadores de los Dodgers y algunos pertenecientes a los Toronto Blue Jays escribieron en sus gorras el número 51, en muestra de solidaridad con el relevista zurdo. "Es algo que hablamos entre nosotros; significa mucho para todos y queríamos honrarlo de alguna manera", comentó el veterano, Clayton Kershaw.

Dodgers relievers all have Alex Vesia’s #51 on their hats. Vesia is away from the team right now as he and his wife Kayla are dealing with a personal matter uD83DuDE4F



(h/t @_mlbfits) pic.twitter.com/EYifAoVTwn — Jomboy Media (@JomboyMedia) October 28, 2025

Luego de siete intensos juegos, los Dodgers se lograron coronar ante los Blue Jays, aunque la duda sobre la ausencia de Alex seguía imperando en los aficionados al equipo, hasta que el propio relevista reapareció en redes sociales para comunicar el verdadero motivo de su ausencia. Vesia reveló que su bebé, Sterling Sol Vesia, había fallecido el domingo 26 de octubre.

Nuestra hermosa hija se fue al cielo el domingo 26 de octubre. No hay palabras para describir el dolor que estamos pasando, pero la llevamos en nuestro corazón y apreciamos cada segundo que pasamos con ella".

El relevista, a la par de su esposa, agradecieron a la organización de los Dodgers y a la MLB por la unión y el apoyo mostrado ante tan difícil situación. De igual manera, mencionaron que aficionados de los diferentes equipos se habían puesto en contacto con él para desearle pronta resignación. "Hemos visto TODOS sus mensajes, comentarios y publicaciones. Nos han traído mucho consuelo".

Durante la noche del 6 de noviembre, se supo que los Dodgers habían ejercido la opción de equipo, por lo que Alex Vesia seguirá jugando en las próximas temporadas para los actuales campeones de la Serie Mundial.

Fuente: Tribuna del Yaqui