André Jardine anuncia las bajas que tendrá el América para enfrentar a los Diablos del Toluca

Ciudad de México.- La última jornada del Apertura 2025 ha llegado y trae consigo varios duelos en los que se disputan los puestos para el repechaje y la Liguilla, incluyendo el partido estelar entre las Águilas de América y los Diablos del Toluca. El entrenador 'azulcrema', André Jardine, habló sobre las bajas que tendrá el equipo para enfrentar al actual campeón de la Liga MX y comunicó que Alejandro Zendejas se integrará de regreso a la plantilla.

Una de las principales bajas para el América había sido la de Zendejas, que se había ausentado luego de sufrir un problema muscular durante la fecha FIFA de octubre, mientras estaba concentrado con la Selección de los Estados Unidos. Tras varias semanas alejado de la actividad, se le pudo ver al jugador entrenando a la par del grupo, por lo que se especuló sobre su regreso a las canchas previo a la Liguilla.

Jardine aprovechó la conferencia de prensa previa al duelo de la jornada 17 para confirmar la disponibilidad del extremo; según el entrenador brasileño, Alejandro ya se encuentra recuperado en su totalidad y verá acción ante el Toluca, pero falta definir si partirá en el cuadro inicial. "Zendejas ya está disponible, entrenó toda la semana; dejo en el aire si arranca o no el partido; es importante tener esta duda ante el rival, pero ya está bien".

uD83DuDEA8¡ÚLTIMO MOMENTO!uD83DuDEA8



André Jardine habla sobre la vuelta de Zendejas ante Toluca. uD83CuDF99?



"Zende ya está disponible. Entrenó toda la semana. De hecho veremos si inicia o no el partido." uD83DuDE4C



¿Lo usarían? uD83EuDD14



uD83DuDCF9 vía: @ismagonzalezmx pic.twitter.com/mbvqK4Q9aF — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) November 7, 2025

A pesar de que también se había visto a Henry Martin y a Raúl Zúñiga trabajando con el equipo, André informó que los delanteros no se sintieron del todo cómodos, por lo que optaron por no contar con ellos y evitar alguna recaída. "Justamente por estar tan cerca de la Liguilla no vale la pena arriesgarlos; sigue siendo un partido importante, pero tenemos que contar con todos; ahí tenemos que estar al 100 por ciento".

Luego de que varios portales señalaron una crisis dentro de Coapa en las últimas semanas, el entrenador sudamericano aseguró que no le presta atención a eso y que dentro del plantel todo marcha con normalidad. "No digo nada, son libres, están haciendo bien su trabajo, probablemente consiguieron muchos likes y visualizaciones, están haciendo bien su trabajo, no pasa nada".

"CONSIGUIERON MUCHOS LIKES, ESTÁN HACIENDO BIEN SU TRABAJO" uD83DuDE2C#FSRadioMX | André Jardine mandó un mensaje para los detractores del América.



Además, asegura que, pese a las lesiones, su América ha hecho un buen torneo.@crh_oficial con el reporte. pic.twitter.com/gbfcT9GwiG — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui