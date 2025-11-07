¡Síguenos!
Antonio Brown irá a prisión, príncipe Harry se disculpa por usar gorra de Dodgers y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de terminar este viernes 7 de noviembre y arrancar el fin de semana de descanso, mantente informado sobre tus deportistas y disciplinas favoritas a través del Tribuna Top 3 Deportes. En la edición de hoy, conoce los detalles de la detención de un famoso exjugador de NFL en Dubái y la disculpa que ofreció el príncipe Harry tras ser captado luciendo una gorra de Los Ángeles Dodgers.

Príncipe Harry se disculpa por usar gorra de Dodgers 

Luego de haber sido visto en Los Ángeles con una gorra de Dodgers, el príncipe Harry ofreció disculpas en un evento realizado en Toronto. Esto se debe a que muchos consideraron una ofensa que Harry portara un souvenir del equipo angelino mientras se enfrentaba a los Blue Jays, ya que Canadá forma parte de de la Commonwealth británica, donde su padre, el Rey Carlos III, es el jefe de Estado.

Trump indulta a exbeisbolista Darryk Strawberry

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó a Darryl Strawberry de sus cargos de evasión fiscal y narcotráfico. Hace algunas horas, la Casa Blanca informó que el mandatario "aprobó un indulto al tres veces campeón de la serie Mundial y ocho veces All-star de las Grandes Ligas".

Antonio Brown regresará a la cárcel 

El exestelar jugador de futbol americano, Antonio Brown, irá a una cárcel de Florida tras no oponerse a su extradición, acusado de intento de homicidio. El exjugador de la NFL fue detenido en Dubái, donde fue señalado por intento de homicidio.

