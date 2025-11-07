Armando González vestirá la 'Tricolor'; Javier Aguirre presenta la convocatoria de la Selección Mexicana

Ciudad de México.- Luego de anunciar las diferentes bajas que presentaría en la zona ofensiva, el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, presentó la convocatoria del 'Tricolor' para los últimos partidos amistosos del año en la fecha FIFA del año. Entre los nombres que suplirán a los elementos lesionados, destaca el de Armando González, delantero de las Chivas del Guadalajara, así como de Obed Vargas.
La 'Hormiga' ha sido la revelación en el Apertura 2025, pues se ha adueñado de la titularidad en el 'Rebaño Sagrado'; González ha marcado en 11 ocasiones, lo que le ha valido para estar empatado en la primera posición para el título de goleo. Por su parte, Obed Vargas ha tenido un gran desempeño con el Seattle Sounders de la MLS, siendo factor clave para sus victorias en la primera ronda de la postemporada.
Las mayores ausencias en la lista del 'Vasco' son las de Santiago Giménez y Alexis Vega, que se encuentran en proceso de recuperación con sus respectivos clubes; así mismo, César Huerta y Julián Quiñónes fueron excluidos por problemas musculares. La última ausencia es la de Guillermo Ochoa, tras el mal momento con el AEL Limassol.
Gilberto Mora fue convocado, a pesar de su reciente lesión; el joven futbolista sufrió una fractura en la mano, tras un entrenamiento con los Xolos de Tijuana. A raíz de ese hecho, Mora tuvo que pasar por el quirófano.
Convocatoria de la Selección Mexicana para la fecha FIFA de noviembre
Arqueros
- Luis Malagón
- Raúl Rangel
- Carlos Acevedo
Defensas
- Kevin Alvarez
- Israel Reyes
- César Montes
- Johan Vazquez
- Jesús Orozco
- Jesús Gallardo
- Mateo Chávez
Mediocampistas
- Edson Álvarez
- Erik Lira
- Fidel Ambriz
- Gilberto Mora
- Erick Sánchez
- Orbelin Pineda
- Obed Vargas
- Marcel Ruiz
Delanteros
- Alexis Gutiérrez
- Roberto Alvarado
- Diego Lainez
- Jorge Ruvalcaba
- Hirving Lozano
- Raúl Jiménez
- Germán Berterame
- Armando González
La Selección Mexicana tendrá sus últimos compromisos del año durante la fecha FIFA de noviembre, como parte de su preparación para la Copa del Mundo 2026. El conjunto 'Tricolor' se enfrentará a Uruguay el 15 de noviembre en el Estadio Corona, casa del Santos Laguna, y unos días después, se medirán contra Paraguay en el Alamodome.
Fuente: Tribuna del Yaqui