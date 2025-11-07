Barcelona vs Celta de Vigo; dónde ver EN VIVO al Barça en la jornada 12 de LaLiga en México

Ciudad de México.- LaLiga continúa su curso, con una intensa batalla en la parte alta de la tabla de posiciones. Uno de los equipos que se encuentran en la disputa por el liderato es el Barcelona, que en la jornada 12 se medirá contra el Celta de Vigo. El equipo 'blaugrana' intentará recortar la distancia que hay con respecto al líder de la competencia, partiendo como favorito, aunque sus rivales ligan dos victorias en sus últimos compromisos.

El Barcelona se encuentra en el segundo lugar, con ocho victorias, un empate y dos derrotas, que le otorgan 25 unidades, luego de 11 encuentros disputados; solo por encima de los culés, se encuentra el Real Madrid con 30 puntos. A pesar de que el Barcelona solo ha caído en dos ocasiones, una de ellas les dio un golpe anímico fuerte, al ser vencidos con categoría en el primer Clásico español de la temporada 2025-2026.

#Deportes | Real Madrid vence con categoría al Barcelona; los 'Merengues' reafirman el liderato en LaLiga ???https://t.co/jUTo09GCxP — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 26, 2025

Pese a haber sido vencidos durante la jornada 10, en el compromiso anterior pudieron retomar el rumbo de la victoria y consiguieron su octavo triunfo de la campaña, al golear al Elche. Lamine Yamal se encargó de adelantar a los locales con una gran jugada de regates y Ferran Torres marcó el segundo gol, tan solo al minuto 12; luego de que el Elche se acercara al finalizar el primer tiempo, Marcus Rashford amplió la diferencia con la que finalizó el encuentro.

#Deportes | Lamine Yamal vuelve a brillar; Barcelona vence al Elche y retoma la segunda posición de LaLiga ??https://t.co/9yFrbyYbrv — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 2, 2025

El Celta de Vigo se ubica en el puesto 12, con solo dos triunfos, siete empates y dos derrotas; no fue que conoció la victoria hasta la jornada 10 y ahora tiene dos laureles consecutivos. En su partido más reciente de LaLiga, el Celta se impuso ante el Osasuna, con doblete de Ferran Jutglà y otro tanto de Pablo Durán.

Horarios del Barcelona vs Celta de Vigo de LaLiga

Estadio: Estadio Abanca Balaídos, Vigo, España

Fecha: Domingo, 9 de noviembre

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

POV: First training at Spotify Camp Nou uD83DuDC40 pic.twitter.com/UdCfG9UUpU — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2025

Posibles alineaciones

Barcelona: Wojciech Szczesny, Jules Koundé, Ronald Araújo, Eric García, Alejandro Balde, Krenkie de Jong, Marc Casadó, Fermín López, Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford.

Celta de Vigo: Ionut Radu, Carl Starfelt, Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Sergio Carrerira, Ilaix Moriba, Fran Beltrán, Óscar Mingueza, Bryan Zaragoza, Borja Iglesias y Ferran Jutglà.

Fuente: Tribuna del Yaqui