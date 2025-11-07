Bombazo: Pelotero mexicano que es estrella en la MLB llegaría a los Yaquis de Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Ya son 20 juegos de la temporada 2025-2026 los que llegaron a su fin y los Yaquis de Ciudad Obregón se establecen como el mejor equipo de la actualidad, con un staff de abridores sólido, un bullpen que viene de menos a más y una ofensiva oportuna. La Tribu podría en las próximas semanas fortalecer todavía más su roster y soñar con pelear el título de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

El periodista Fernando Ballesteros, del portal Puro Beisbol, dio a conocer este viernes 7 de noviembre que el ligamayorista mexicano Jonathan Aranda reportará con el equipo de Cajeme para mediados de diciembre, cuando arranque la segunda vuelta del certamen.

Cabe destacar que a principios de octubre, Nicolás García, coordinador deportivo de Yaquis de Obregón, contestó para TRIBUNA en conferencia de prensa que, aunque no aparecieron en la lista de invitados a la pretemporada, tanto Jonathan Aranda como Luis Urías son opciones reales para llegar al club en este año.

Estamos en pláticas con los ligamayoristas, pero ellos todavía no terminan sus compromisos con sus equipos; en el caso de Aranda, presenta una lesión, mientras que Urías fue firmado por Cerveceros", declaró hace unas semanas el directivo del conjunto de Sonora, por lo que parece que ahora es una realidad.

uD83DuDEA8 WALK OFF MEXICANO uD83CuDDF2uD83CuDDFD



JONATHAN ARANDA uD83CuDDF2uD83CuDDFD conectó Jonrón en la décima y #Rays deja en el terreno a #Yankees.



uD83CuDDF2uD83CuDDFD Es el HR 2?? de la temporada para ARANDA.



??Llegó a 1??3?? producidas.



uD83DuDD25 HR de 365 ft pic.twitter.com/vJo6AyiGzV — Joframaso (@joframaso) April 19, 2025

La llegada de Aranda sería de gran impacto no solo para Yaquis, sino para todo el beisbol invernal, ya que el pelotero fue de los mejores a la ofensiva en Liga Americana en la MLB; además, este año fue convocado a su primer All-Star Game. El tijuanense viene de tener una temporada de ensueño con los Tampa Bay Rays, donde bateó para .316, con 14 cuadrangulares, 59 carreras producidas y 56 anotadas.

El pasado 31 de julio, Aranda sufrió una fractura en la muñeca izquierda tras colisionar con Giancarlo Stanton de los Yankees, lesión que frenó su ascenso y tuvo que reaparecer para la recta final del Big Show. Con este antecedente, es importante que el mexicano vuelva a la actividad y sobre todo llegue en forma para el próximo Clásico Mundial de Beisbol 2026, por lo que el reportar este invierno con la Tribu de Cajeme es primordial para la estrella de la MLB.

Cabe destacar que Luis Urías también se encuentra en el radar de los Yaquis. Al ser puesto en asignación por los Milwaukee Brewers, se abre más la probabilidad de que el 'Wicho' pueda llegar a un acuerdo para unirse al lineup que comanda Gabe Álvarez.

Fuente: Tribuna del Yaqui