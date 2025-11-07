Conoce el resultado del primer encuentro de la serie entre Yaquis y Algodoneros

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Obregón madrugaron a los Algodoneros de Guasave con cuatro anotaciones en la misma primera entrada, y con pizarra de 5-1 se apuntaron el duelo inaugural de la serie que disputan en el 'Kuroda Park'.

Los líderes de la Liga Mexicana del Pacífico no esperaron mucho para irse al frente en contra del abridor de los blanquiazules, Mario García, quien fue vapuleado con cuatro imparables, tres de ellos dobletes en el capítulo inicial para tomar ventaja de 4-0.

Córdoba anota la de la quiniela

Allen Córdoba dio la voz de ataque con batazo de dos estaciones al prado central; Sebastián Elizalde recibió base y Roberto Valenzuela siguió con otro 'tubey' para remolcar la primera carrera de la Tribu; mientras que Víctor Mendoza con otro doblete envió dos más al plato.

Arman rallyuD83CuDFC3uD83CuDFFD



En la primera entrada, los @yaquis_oficial timbraron cuatro veces el pentágono en GuasaveuD83DuDE0E#LigaARCO? pic.twitter.com/LRhMnlGbXq — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) November 8, 2025

Alfredo Hurtado con sencillo al prado derecho colocó el 4-0 en la pizarra; luego Kevin Villavicencio pegó imparable al cuadro, lo que marcó la salida de Valenzuela y el ingreso de Miguel Peña a la lomita, quien logró frenar el ataque rival.

Con se marcador se fueron hasta el sexto episodio, donde los visitantes sumaron su quinta rayita. Alfredo Hurtado abrió con doblete al jardín derecho, Villavicencio lo avanzó con sacrificio y Córdoba lo envió a la registradora con sencillo al prado derecho.

La tribu cajemense sigue imparable

Los Algodoneros se quitaron la blanqueada en el fondo del octavo capítulo, donde Phillip Ervin y Orlando Piña hilvanaron sencillos y José Álvarez con otro inatrapable, remolcó la solitaria carrera de los sinaloenses.

Fernando Sánchez en su debut con Obregón, abrió el encuentro y salió fue después de dos entradas completas, en las que admitió únicamente dos imparables, con un ponche y una base por bolas. Le siguió el ganador Saúl Vázquez (2-0), quien respaldó la salida de Sánchez con un trabajo de cuatro innings completos de un hit, con seis chocolates y dos pasaportes gratis.

Sánchez se estrenó con Obregón

Mario García (0-1) fue el pitcher derrotado en apenas dos tercios, con seis imparables y cuatro anotaciones a su cuenta; una base por bolas. El duelo continúa el sábado con el juego 2, donde los Yaquis buscarán amarrar la serie con el cubano Odrisamer Despaigne (3-1) en la lomita.

Fuente: Tribuna del Yaqui