Enrique Mazón Rubio abre las puertas a la inmortalidad del beisbol mexicano

Hermosillo, Sonora.- La justicia deportiva llegó para Enrique Mazón Rubio, ya que después de una brillante trayectoria de 38 años, el jueves 6 de noviembre, por la noche, fue entronizado al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano.

El conocido como 'Ingeniero' Mazón obtiene este merecido reconocimiento por su trayectoria, en la cual siempre tuvo como principal objetivo brindar un equipo protagonista a toda la afición de Hermosillo, consolidando a Naranjeros como el combinado con más campeonatos en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) con un total de 17.

Escucha el sentir del Ing. Enrique Mazón Rubio momentos después de su entronización al @SDFBeisbolMx. ?uD83CuDDF2uD83CuDDFD? pic.twitter.com/gFwyTEan2D — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) November 8, 2025

Vitrina llena de campeonatos

En sus más de tres décadas como directivo de los de la capital de Sonora, sumó nueve campeonatos del beisbol invernal en México y una Serie del Caribe. Además, sobresale el trabajo que hizo en conjunto con los Arizona Diamondbacks, que permitió a Hermosillo recibir en nueve ocasiones compromisos de pretemporada de las Grandes Ligas. Igualmente, organizó cuatro Series del Caribe en la capital del estado, dejando un importante legado en el beisbol.

Mientras que otra faceta del Ing. Mazón como directivo fue apoyar el ingreso de Naranjeros a la Liga Mexicana de Softbol, proyecto que dio inicio en este 2025 y que abrió una gran oportunidad para todas aquellas jovencitas que quieren fomentar dicho deporte.

Mazón recibiendo su placa

Todos estos logros permitieron al Ing. Enrique Mazón ser reconocido como uno de los directivos más importantes en la historia del beisbol mexicano y por eso desde este 6 de noviembre de 2025 su legado ha quedado inmortalizado con su ingreso al Salón de la Fama, ceremonia que se llevó a cabo en el recinto de los inmortales en Monterrey, Nuevo León.

Cabe destacar que igualmente fueron reconocidos dos elementos que defendieron el jersey de los Naranjeros de Hermosillo con orgullo y profesionalismo hace algunos años; se trata de los lanzadores Jorge de la Rosa y Francisco Campos, quienes tuvieron una destacada trayectoria en el beisbol profesional, tanto en el invierno como en el verano, por eso también obtuvieron su ingreso al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano.

Fuente: Tribuna del Yaqui