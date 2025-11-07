Exclusiva: Benjamín Gil confiesa que México tiene como objetivo ganar el Clásico Mundial

Ciudad Obregón, Sonora.- Hablar de Benjamín Gil es citar, sin duda alguna, al manager más exitoso y ganador de los últimos años en el beisbol mexicano. Con una personalidad polémica y una mentalidad ganadora, 'El Matador' viene de firmar uno de sus más destacados años como timonel de Charros; en invierno pasado fue campeón de la Liga Arco Mexicana del Pacífico y este verano en la Liga Mexicana de Beisbol terminó subcampeón.

Por la deuda pendiente

Aunque ya es un manejador consolidado en el país, Benjamín Gil sigue teniendo una deuda pendiente y esa es ganar un título internacional con la Selección Mexicana. Este año esa deuda pendiente la podrá saldar el mandamás, pues será una vez más el manager del Tri en el Clásico Mundial de Beisbol que se jugará en marzo próximo.

En entrevista exclusiva para TRIBUNA, Gil, sin titubear, confesó que el objetivo principal no solamente es superar lo realizado en la edición anterior, donde llegaron a semifinales, sino el poder levantar la corona y dar un golpe de autoridad sobre el gran nivel que tiene México en el 'Rey de los Deportes'.

El título es nuestro principal objetivo. Debemos representar a nuestra liga y a nuestro beisbol con mucha más seriedad de lo que hacían hace 30 años. Creo que en el pasado, sin culpar a nadie, sí había mucho conformismo. Antes íbamos a la Serie del Caribe y otros torneos solo a participar; ahora los equipos mexicanos no van a participar, van a ganar".

Equipo de estrellas

El tijuanense dio a conocer que para poder cumplir con esa meta, respetará y convocará en su mayoría la base de peloteros que representaron al país en el pasado Clásico Mundial, pero además se reforzará con el flamante subcampeón de la Serie Mundial, Alejandro Kirk y Andrés Muñoz, quien este año fue llamado al All-Star Game.

"Alejandro tiene toda la intención de estar en el Clásico. La última vez no pudo porque acababa de nacer su primera niña, si no me equivoco; eso le impidió el poder participar. Ahora él está muy entusiasmado de representar a México. Andrés también nos ayudará mucho; la vez pasada nos hizo falta, pero estaba lesionado. Ahora, Muñoz tiene dos juegos de estrellas y llega en un gran momento".

Por otra parte, el actual manager de Charros comentó que se siente más que entusiasmado, ya que algunos de los peloteros que llamará para este torneo son unas verdaderas estrellas en las Grandes Ligas, como es el caso de Isaac Paredes y Jonathan Aranda. "Los jugadores que teníamos en la anterior edición estaban iniciando su carrera en ligas mayores y ahora son estrellas ya consolidadas. O sea, Alejandro Kirk en aquel entonces era un buen cátcher, pero ahora es pelotero de Juego de las Estrellas y candidato a Guante de Oro":

Aranda ya fue juego de estrellas, Durant ya fue juego de estrellas, Isaac Paredes tiene dos juegos de estrellas, Randy Arozarena tiene dos juegos de estrellas, Andrés Muñoz tiene dos juegos de estrellas. Entonces, ya tenemos jugadores que están compitiendo en lo mejor del mundo".

Sin problema en la lomita

Aunque Julio Urías y Patrick Sandoval, dos de sus estrellas en la rotación abridora del 2023, no entran en planes para participar en el Clásico Mundial, Gil argumenta que su equipo sigue teniendo garantía en el montículo, ya que el staff de inicialistas estará conformado por José Urquidy, Javier Assad, Taijuan Walker y Taj Bradley, todos con experiencia en la MLB.

Se ve dirigiendo en el Big Show

Con cinco títulos en la Liga Arco Mexicana del Pacífico y una gran experiencia internacional como manager de México, Benjamín Gil es tajante en anticipar que tarde o temprano estará dirigiendo en las Grandes Ligas.

"Creo que merezco estar en Grandes Ligas, la verdad, cuando tengo oportunidad de hablar con gente en Estados Unidos, me preguntan que si porque no estoy dirigiendo allá, pero Dios sabe por qué hace las cosas; nuestro trabajo es seguir haciendo las cosas; tarde o temprano se dará la oportunidad. Tengo fe de que va a llegar", finalizó Gil.

Fuente: Tribuna del Yaqui