Lando Norris se lleva la 'mini pole position' para la Sprint Race del Gran Premio de Brasil 2025

San Paulo, Brasil.- Tras haber dominado de inicio a fin el Gran Premio de la Ciudad de México, Lando Norris demostró por qué se encuentra liderando el Campeonato de Pilotos; el inglés se quedó con la pole position para la Sprint Race del Gran Premio de Brasil 2025. Norris se interpuso a sus rivales por el título, Oscar Piastri, que arrancará desde el tercer puesto, y un Max Verstappen desconcertado que partirá desde el sexto lugar.

En la única prueba libre en el fin de semana, Lando Norris finalizó en la primera posición, parando los cronómetros en 1:09:975, superando por 23 milésimas a su compañero de McLaren, Oscar Piastri; Nico Hulkenberg finalizó en el tercer puesto, a seis décimas del primer lugar. Desde la FP1, los Red Bull demostraron que no podrían mantener el ritmo de los punteros, pues Verstappen quedó en el lugar 17 y su compañero, Yuki Tsunoda, fue el último lugar de la sesión.

FP1 CLASSIFICATION



The full rundown from the only practice session of the weekend uD83DuDC47#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/UXbgTZNiPq — Formula 1 (@F1) November 7, 2025

Norris se ha mostrado intratable en lo que representa el momento más importante de su carrera como piloto de la Fórmula 1, pues en el cierre de su primera temporada siendo un contendiente serio al título, comenzó a demostrar su mejor estado de forma. El conductor de McLaren mejoró el ritmo de la primera práctica y finalizó la sesión de clasificación con números de 1:09:243; Kimi Antonelli de Mercedes compartirá la primera línea, tras haber marcado tiempo a menos de una décima de diferencia.

Oscar Piastri se quedó con el tercer cajón de la parrilla, aunque lo preocupante para el australiano con respecto a su compañero es la diferencia de ritmo, pues quedó a 185 milésimas del primer puesto; George Russell arrancará desde el cuarto puesto y Fernando Alonso se metió en el top 5. 'Super-Max' siguió con los problemas en su monoplaza, lo que le alcanzó para finalizar la sesión en el sexto puesto.

Verstappen necesita remontar a los McLaren si quiere mantener abierta la pelea por el Campeonato de Pilotos, pues una victoria de Norris o Piastri complicaría aún más la lucha por el título para el piloto de las Bebidas Energéticas. El factor de beneficio para 'Super-Max' es que hay un pronóstico de lluvia en Interlagos, por lo que podría destacar con su estilo de manejo como en Grandes Premios anteriores.

