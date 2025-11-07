Le sale caro; Fox despide a Mark Sánchez tras agresión y ya tiene su reemplazo

Nueva York, Estados Unidos.- El exmariscal de campo de origen mexicano, Mark Sánchez dejó de ser analista de la cadena Fox Sports para sus transmisiones de los juegos de la NFL y en su lugar contrató al también exquarterback Drew Brees.

"Podemos confirmar que Mark Sanchez ya no trabaja para la cadena. No habrá más comentarios por el momento", declaró un portavoz de Fox Sports a The Associated Press el viernes.

Sánchez no ha aparecido en las transmisiones desde que la policía dijo que fue apuñalado durante una pelea con un camionero afuera de un hotel de Indianápolis el 4 de octubre, mientras se encontraba en la ciudad para la cobertura de Fox del juego del 5 de octubre entre los Colts y los Las Vegas Raiders.

Derivado de ese altercado, Sánchez enfrenta un cargo de agresión grave, junto con tres cargos por delitos menores, por lo que los fiscales han dicho que fue una pelea por el estacionamiento. Sánchez y Fox Sports también enfrentan una demanda civil presentada por el conductor, Perry Tole, de 69 años.

"Ha sido un mes largo para Mark, ya que continúa recuperándose de lesiones graves y al mismo tiempo llora la pérdida de un amigo cercano. Si bien las noticias recientes, y su momento, son comprensiblemente decepcionantes, nuestra prioridad sigue siendo su continua curación y recuperación", dijo el hermano de Sánchez, Nick Sánchez Jr., en un comunicado publicado el viernes. "Mark valora profundamente su tiempo en FOX y los colegas excepcionales con los que ha tenido el privilegio de trabajar. Esas relaciones son significativas y perdurarán".

Brees, quien se retiró de la NFL después de la temporada 2020 después de una carrera de 20 años con los San Diego Chargers y New Orleans, reemplazará a Sánchez en el equipo de la NFL de Fox y se unirá al locutor Adam Amin y a la reportera Kristina Pink. El primer juego de Brees será el 16 de noviembre.

Brees hizo una aparición en el estudio durante "Fox NFL Sunday" a principios de esta temporada y está programado para ser analista de uno de los dos juegos del día de Navidad de Netflix.

Fuente: Tribuna del Yaqui