Los Naranjeros pegan primero y toman ventaja en su visita a los Águilas

Con jugoso rallie de cuatro anotaciones en la primera entrada, los Naranjeros pegaron primero en el inicio de la serie ante los Águilas

Hermosillo tomó tempranera ventaja ante los emplumados Foto: Internet

Mexicali, Baja California.- Hermosillo tomó el control desde el inicio y castigó al abridor Víctor Juárez con un rally de cuatro en la primera entrada. Con las bases llenas, TT Bowens puso la bola contra la barda del central para un doblete que impulsó a Edson García y Jasson Atondo

Sergio Burruel añadió la tercera con un elevado de sacrificio al central que permitió anotar a Willie Calhoun, y Jesús Loya cerró el ataque con una línea que trajo a Bowens al plato para el 4-0.


Ernesto Zaragoza entró al relevo con las bases llenas heredadas y evitó más daño al dominar a Edson García con un rodado a segunda. En la segunda, Atondo anotó con doblete de Calhoun, y en la tercera Ángel Nieblas registró su primera carrera impulsada en la liga con un rodado a la intermedia que puso el 6-0.

Mexicali respondió en el cierre de la cuarta: Norberto Obeso y Yadir Drake ligaron imparables y Estevan Flores conectó un doble por el derecho para traer a Obeso desde segunda y acercar a los locales.

