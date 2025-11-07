Los Raiders tiran la toalla después de cambiar al receptor Jakobi Meyers

Las Vegas, Estados Unidos.- En medio de una crisis de victorias de los Las vegas Raiders, el entrenador en jefe, Pete Carroll dijo el lunes que no quería usar la fecha límite de cambios de la NFL para sacrificar el presente por el futuro.

Pero al parecer, eso fue precisamente lo que hicieron los Raiders al día siguiente cuando cambiaron a uno de sus mejores jugadores, el receptor abierto Jakobi Meyers a Jacksonville por dos selecciones en el draft del próximo año.

Meyers fue enviado a los Jaguars

Y es que la ofensiva de Las Vegas estaba luchando incluso cuando Meyers todavía estaba en el club, pero ahora que se ha ido, los Raiders van a tener aún más dificultades para mover el balón debido a toda la atención centrada en el ala cerrada Brock Bowers.

Lo anterior quedó en evidencia en la derrota del jueves por la noche por 10-7 en Denver, en la que los Broncos se aseguraron de que todos, excepto Bowers, los vencieran en el juego aéreo. Todo lo que los Raiders tenían para ofrecer era Tre Tucker, Tyler Lockett, de 33 años, el ala cerrada Michael Mayer y los receptores novatos Dont'e Thornton Jr. y Jack Bech. Fue un completo desajuste. Bowers fue buscado solo tres veces, atrapando un pase para 31 yardas.

Carroll tuvo que resignarse a perder a su jugador

"Lo intentamos toda la noche", dijo Carroll. "Las llamadas iban en esa dirección, el balón simplemente no llegaba allí. No intentamos disfrazarlo y no ir allí. Tuvimos llamadas una tras otra. Hicieron un buen trabajo al conseguir muchachos sobre él".

A penas cuatro días antes, Bowers atrapó 12 recepciones para 127 yardas y tres touchdowns en una derrota por 30-29 en tiempo extra ante los Jaguars. Parecía imparable. Pero ese también fue el último juego de Meyers con el uniforme de los Raiders.

"Obviamente, cuando sales la semana pasada y tienes tres touchdowns y tienes el rendimiento que tuvo, los muchachos van a ver eso en video y harán todo lo posible para detenerlo", dijo el mariscal de campo Geno Smith. "Todavía tenemos que encontrar formas de darle el balón. Tenemos que moverlo y ponerlo en una posición en la que pueda ir uno contra uno, pero los equipos se duplicarán. Tenían un plan para él, y otros muchachos tuvieron la oportunidad de dar un paso al frente".

Mistakes and missing pieces lead to loss against Broncos #LVvsDENhttps://t.co/xDX05GhfFa — Las Vegas Raiders (@Raiders) November 7, 2025

Y aunque los Raiders no se enfrentarán a muchas más defensas al nivel de los Broncos, el desafío será similar. Ya sea que Smith necesite forzar pases a Bowers, que el coordinador ofensivo Chip Kelly esté tramando formas de abrirlo o que los otros receptores hagan jugadas, se debe hacer algo para que la ofensiva de los Raiders se mueva. Si Bowers no se involucra más, habrá más juegos como el del jueves y la ofensiva seguirá sin ir a ninguna parte.

Fuente: Tribuna del Yaqui