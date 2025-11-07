Los Spurs se alzan con la victoria sobre los Rockets en duelo de la Copa de la NBA

San Antonio, Estados Unidos.- Los Houston Rockets llegaron a su duelo contra los San Antonio Spurs impulsados por su racha de victorias, pero se llevaron una sorpresa y de paso una derrota por 121-110, en el primer partido de la Copa de la NBA para ambos equipos.

El triunfo del equipo de los Spurs lo encabezaron Harrison Barnes quien anotó 24 puntos, Julian Champagnie y Victor Wembanyama con 22 puntos cada uno. Kevin Durant anotó 24 puntos y Alperen Sengun agregó 22 para Houston, que vio detenida su racha de cinco victorias consecutivas.

Barnes también anotó los últimos cuatro puntos del juego con un par de tiros libres y una volcada después de un robo en la mitad de la cancha con 12 segundos restantes. Champagnie tuvo nueve puntos en el último cuarto y terminó 6 de 13 en triples. Champagnie también recogió y salvó un rebote ofensivo disputado y recogió un balón suelto en el lado defensivo con los Spurs arriba 115-108.

Wenbanyama fue muy presionado por la defensa rival

Jugando una defensa agresiva contra Wembanyama, los guardias de Houston Josh Okogie y Reed Sheppard se metieron debajo del francés y lo empujaron repetidamente en el pecho y fuera de posición ofensivamente en la primera mitad. Wembanyama tuvo cuatro puntos en 2 de 6 tiros en los primeros cuartos.

Durante fue uno de los mejores ante Spurs

Pero San Antonio cerró la primera mitad con una racha de 12-0, impulsada por cinco pérdidas de balón en los últimos dos minutos. Devin Vassell tuvo un triple y Stephon Castle completó una jugada de tres puntos durante la carrera. Durant fue sancionado por su tercera falta personal al comienzo de la carrera después de empujar a Barnes a la cancha.

San Antonio y Houston están en el Grupo Oeste C de la Copa NBA, junto con Portland, Denver y Golden State. Ambos equipos entraron al juego con un récord de 5-2, pero alcanzaron esa marca de manera diferente. Los Spurs ganaron sus primeros cinco juegos, mientras que los Rockets perdieron sus primeros dos antes de ganar cinco seguidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui