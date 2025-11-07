'Memo' Ochoa imbatible; el mexicano es factor clave en la victoria del AEL Limassol sobre el Enosis Neon

Ciudad de México.- Tras haber quedado fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana para los compromisos amistosos en la fecha FIFA de noviembre, Guillermo Ochoa mantuvo en ceros su portería y fue pieza clave para la victoria del AEL Limassol. El equipo del cancerbero azteca venció al Enosis Neon Paralimni con marcador de tres goles por cero y consiguió su tercer triunfo en los últimos cinco compromisos.

Durante la mañana del 7 de noviembre, se dio a conocer la lista de jugadores que pertenecerían al 'Tricolor' para sus últimos compromisos del año, en la cual destacaba la ausencia de 'Paco Memo'. Javier Aguirre se decantó por llamar a porteros que juegan en la Liga MX, anteponiendo a Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo, ante el complicado paso que sostenía Guillermo Ochoa en la Primera División de Chipre.

Una vez iniciado el encuentro, el Limassol se adueñó del balón y no hizo falta mucho tiempo para hacerse sentir en el marcador; apenas corría el minuto 10 cuando Léo Natel marcó el primer gol de la jornada, definiendo entre las piernas del arquero rival. Luego de varias oportunidades fallidas, los equipos se marcharon al vestuario para el descanso.

Tras haber realizado un par de ajustes en su parado técnico, el AEL Limassol volvió con la misma tónica de la primera mitad y comenzaron a crear oportunidades de gol, hasta que cayó su segunda anotación a cargo de Fernando Forestieri. A los pocos minutos, el AEL Limassol concretó la paliza con un golazo de Luther Singh; el sudafricano cobró un tiro libre con un disparo potente al segundo poste, convirtiendo el tercer gol para el Limassol.

Al minuto 70, el Neon Paralimni tuvo su oportunidad de marcar, aunque Ochoa Magaña dio muestra de sus reflejos, evitando la anotación en última instancia. Un disparo desde afuera del área intentó ser cortado por los defensores del AEL, pero solo desviaron el esférico y 'Memo' alcanzó a desviarla de un manotazo, manteniendo su arco sin anotaciones por tercer partido desde su llegada a Chipre.

Con este resultado, el AEL Limassol llegó a 13 unidades, luego de cuatro victorias, un empate y cinco derrotas, con lo que le basta para meterse en el octavo puesto de la Primera División de Chipre.

Fuente: Tribuna del Yaqui