Mexicanos van a la agencia libre: Urías, Gallegos y Meneses se quedaron sin equipo en la MLB

Los Ángeles, Estados Unidos.- El Clásico Mundial de Beisbol se encuentra a la vuelta de la esquina y la Selección Mexicana pinta como una de las candidatas para pelear la corona, pero a meses de que empiece el certamen, tres de las figuras del combinado de Benjamín Gil recibieron malas noticias.

Este viernes 7 de noviembre, se dio a conocer que los peloteros Joey Meneses, Giovanny Gallegos y Luis Urías tendrán que buscar oficialmente un nuevo equipo en las Grandes Ligas, tras convertirse en agentes libres al concluir la temporada 2025.

Los tres jugadores finalizaron el año en sucursales de Triple-A: En el caso de Meneses, fue con los Syracuse de los New York Mets, Gallegos con Los Ángeles Dodgers y Urías con los Nashville Sounds, organización ligada con Milwaukee Brewers.

#MLB | Es Agente Libre

Joey Meneses, quien en este 2025 estuvo con las sucursales de los Mets de Nueva York, se ha convertido en Agente Libre.

El culichi bateo para .265 con 55 CP y 11 HRs pic.twitter.com/HLFPUwktT4 — Strikeout (@Rev_Strikeout) November 7, 2025

La Major League Baseball (MLB) confirmó sus situaciones como parte del listado de jugadores disponibles en el mercado de transferencias que comienza desde estos momentos, lo que abre la puerta para que ambos negocien con cualquiera de los 30 clubes de la liga.

Meneses, conocido por su poder ofensivo y su experiencia como jardinero y primera base, busca una nueva oportunidad para regresar al 'Big Show'. En tanto, Urías, reconocido por su versatilidad en el cuadro interior, también aspira a retomar actividad en el mejor diamante del mundo, luego de no tener malos números con Oakland, pero que al final no logró convencer.

En el caso de Gallegos, el pitcher cajemense había sido adquirido por Dodgers después de ser dejado en libertad por los de ST. Louis, pero una lesión fue clave para que no fuera tomado en cuenta en el roster oficial de los bicampeones de la Serie Mundial.

Con esta noticia, es probable que los peloteros reporten con sus organizaciones en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, para ponerse en forma y poder pelear por un boleto al Clásico Mundial de Beisbol, representando los colores de México.

MENESES Y URÍAS SON AGENTES LIBRES



Los peloteros mexicanos Joey Meneses y Luis Urías, que terminaron el 2025 jugando en ligas menores de los @Mets y @Brewers respectivamente, son ahora agentes libres.#LaCasaDelRey pic.twitter.com/1gnXHDM4Gp — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) November 7, 2025

Joey Meneses es el único de los tres que ya se encuentra en ritmo con los Tomateros de Culiacán. Mientras que en el caso de Luis Urías, suena para llegar con los Yaquis de Ciudad Obregón para mediados de diciembre. A su vez, de Gallegos no hay certeza de si se le verá en el beisbol invernal.

Hay que recordar que igualmente esta semana el ganador de la Serie Mundial con los Houston Astros, José Urquidy, fue puesto en libertad por Detroit, así que tendrá que buscar también una nueva franquicia en las Grandes Ligas.

Fuente: Tribuna del Yaqui