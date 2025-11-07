Odrisamer Despaigne: "Una de mis metas es entregarle un campeonato a esta bonita afición"

Ciudad Obregón, Sonora.- El gran momento que viven los Yaquis de Obregón en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) no solamente ilusiona a la afición, sino también a los jugadores, como es el caso de Odrisamer Despaigne, quien por tercer año consecutivo defiende los colores de la Tribu.

El cubano, en entrevista para TRIBUNA, dijo sentirse contento del nivel que están mostrando en el terreno de juego, pero sobre todo agradece la enorme respuesta que han tenido por parte de la afición.

El equipo está en gran momento, estamos fuertes, estamos haciendo las cosas bien en el terreno de juego. Me encanta Obregón, la afición siempre nos apoya, la afición siempre me muestra su cariño y no queda más que responder en el terreno de juego", comentó.

Odrisamer Despaigne ha tenido un sólido inicio de temporada en el montículo para los Yaquis de Ciudad Obregón de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico. #pelotacubana #LigaARCO pic.twitter.com/BkfLaK2kze — Yusseff305 uD83CuDDE8uD83CuDDFAuD83CuDDFAuD83CuDDF2 (@yusseff305) October 27, 2025

Por la corona

Con experiencia en el beisbol de Grandes Ligas, la Liga Mexicana de Beisbol y otras latitudes, Odrisamer Despaigne confiesa que se siente como en casa y por eso tiene un objetivo claro, que es levantar el título de la LAMP.

"Me encanta Obregón, la comida, la gente; es una ciudad que tiene muchas cosas que ofrecer, estoy encantado aquí, me tratan como en casa. Mi familia está muy a gusto, por eso una de mis metas es entregarle un campeonato a esta bonita afición y en este gran inmueble; la verdad, nos lo merecemos", puntualizó el caribeño.

Por otra parte, Odrisamer también reconoció que el nivel del beisbol invernal en México es de primer mundo, e inclusive trata de hablar con otros beisbolistas para que se animen a jugar en este circuito. "Siempre hablo con mis amigos sobre la LAMP; es una liga muy pareja, competitiva, se juega un beisbol más exacto, son viajes más cortos. Hay un gran nivel, todos podemos ganar el campeonato y eso es atractivo", sentenció.

Cabe destacar que este sábado, el experimentado cubano será el encargado de saltar a la lomita de los disparos por Yaquis de Obregón, en el Juego 2 de la serie que están disputando ante los Algodoneros en Guasave.

Fuente: Tribuna del Yaqui