¿Opacará a Shohei Ohtani? Estrella del beisbol en Japón podría llegar a la MLB en 2026

Ciudad de México.- Luego de la irrupción de las estrellas niponas en la MLB, podrían seguir llegando elementos de renombre en el 'País del Sol Naciente', pues según indicaron varias fuentes cercanas a la oficina del comisionado, Munetaka Murakami estará disponible para firmar un contrato de Grandes Ligas. El tercera base estelar se integrará al sistema de traspasos de la MLB este 7 de noviembre.

Munetaka Murakami encabeza una camada de jugadores asiáticos que podrían llegar a la MLB en las próximas temporadas; el jugador de 25 años posee el récord de más cuadrangulares en una sola temporada para un jugador nacido en Japón. Durante la campaña del 2022, conectó 56 vuelacercas, superando la marca anterior de 55 home runs, establecida en 1964 por Sadaharu Oh.

Se especula que la llegada de este gran jugador al mercado estadounidense despierte el interés y se convierta en uno de los contratos más grandes durante la temporada baja de las Grandes Ligas. Murakami podrá comenzar con las negociaciones a las 08:00 horas (horario CDMX) del 8 de noviembre, teniendo un plazo de hasta 45 días para concretar un acuerdo, teniendo como fecha límite el próximo 22 de diciembre.

Según indican fuentes cercanas a ESPN, varios altos ejecutivos de la MLB se dieron cita en la Liga Profesional de Beisbol de Japón (NPB) para observar a Munetaka, lo que habría impulsado su decisión por buscar un acuerdo en el considerado mejor beisbol del mundo. A pesar de que el zurdo viene de una temporada complicada en la cual se perdió algunos compromisos por una lesión de oblicuo, se espera que consiga un acuerdo multimillonario por su gran proyección.

Munetaka Murakami se desempeña en la tercera almohadilla, aunque también cuenta con algunos juegos disputando la primera base para los Tokyo Yakult Swallows. En total, cuenta con ocho temporadas en la NBP, en las cuales dejará marcas difíciles de romper; el slugger deja 246 cuadrangulares, con 647 carreras producidas y un promedio de bateo de .270.

La incorporación de los jugadores japoneses en los últimos años ha beneficiado en mayor parte a Los Angeles Dodgers, que consiguieron de manera reciente el primer bicampeonato de su historia, apoyado en su legión asiática, que consta de la superestrella Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, MVP de la Serie Mundial 2025 y Roki Sasaki.

Fuente: Tribuna del Yaqui