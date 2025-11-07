Real Madrid vs Rayo Vallecano; horarios y dónde ver EN VIVO al líder de LaLiga en México

Ciudad de México.- Luego de una intensa jornada de la Champions League, el Real Madrid volverá a las actividades de LaLiga, intentando ampliar la ventaja en lo más alto de la tabla, al enfrentarse al Rayo Vallecano en el compromiso 12 del certamen. Los dirigidos por Xabi Alonso buscarán seguir ampliando su racha de victorias y seguirse estableciendo como uno de los equipos más constantes en la liga española.

El Real Madrid se encuentra en la primera posición desde hace varias semanas, superando al Barcelona, que se ha tenido que conformar con el segundo peldaño de la tabla. Los 'merengues' tienen 10 victorias y solo una derrota, por lo que acumulan 30 unidades, cinco de ventaja ante el Barça; la única derrota que han sufrido los blancos fue ante el Atlético de Madrid en el Clásico, cuando fueron goleados 5-2.

Los dirigidos por Xabi Alonso tienen cuatro victorias de manera consecutiva, siendo su compromiso más reciente ante el Valencia FC; en dicho encuentro, anotaron en cuatro ocasiones sin respuesta, señal inequívoca del gran momento deportivo que atraviesa el equipo. Kylian Mbappé siguió en plan grande, pues marcó en par de ocasiones, seguido por Jude Bellingham y Álvaro Carreras, que aportaron con un tanto de manera respectiva.

El Rayo Vallecano se ubica en el décimo puesto con 14 puntos, derivado de solo cuatro triunfos, dos empates y cinco derrotas. Los 'Franjirrojos' vienen de una goleada ante el Villarreal, donde cayeron con marcador de cuatro goles por cero; Gerard Moreno, Alberto Moleiro, Santiago Comesaña y Ayoze Pérez fueron los encargados de marcar.

Horarios del Real Madrid vs. Rayo Vallecano de LaLiga

Estadio: Estadio de Vallecas, Madrid, España

Fecha: Domingo, 9 de noviembre

Horario: 9:15 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

El Real Madrid llegará a la jornada 12, sumando un elemento más a la lista de lesionados, pues anunció en sus redes sociales que Aurélien Tchouaméni no estaría disponible por tres semanas. El mediocampista presentó molestias musculares en el partido de la Champions League y, luego de las pruebas médicas, resultó con un problema en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

