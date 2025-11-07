"Será complicado": Lando Norris espera que Verstappen y Piastri sigan con buen ritmo en el GP de Brasil

San Paulo, Brasil.- La Fórmula 1 continúa con el gran cierre de temporada, pues a falta de cuatro carreras por disputar, el Campeonato de Pilotos sigue en el aire, pues Lando Norris marcha como líder, pero con una mínima diferencia. Es por eso que el británico intentará tener un fin de semana perfecto para seguir por delante de Max Verstappen de Red Bull y su compañero de McLaren, Oscar Piastri.

Norris comenzó con el pie derecho las actividades en el Gran Premio de Brasil, dominando ambas sesiones que se tuvieron en el primer día de actividades; Lando finalizó en primera posición la única práctica libre del fin de semana. De igual manera, el piloto de McLaren se quedó con la 'mini pole position' para la carrera sprint en el Autódromo José Carlos Pace, mientras Piastri quedó en el tercer cajón de la parrilla y Verstappen partirá desde la sexta posición.

A pesar de la cómoda ventaja, Norris tiene claro que no debe confiarse, aunque espera tener un desempeño similar al visto en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el GP de la Ciudad de México. "Espero tener otro fin de semana como el de México, aunque será complicado".

#Deportes | Lando Norris se lleva la bandera de cuadros; resultados del Gran Premio de la Ciudad de México 2025 uD83CuDFC1uD83DuDE4Chttps://t.co/tiDZY2SG5R — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 26, 2025

A pesar de que el piloto de las bebidas energéticas partirá desde la parte media de la parrilla, ya ha demostrado brillantes actuaciones en la pista de Interlagos, beneficiado por las lluvias constantes que azotan a Interlagos. "Nunca se sabe con el clima y las condiciones aquí. Las cosas pueden ir en cualquier dirección", agregó el británico.

Al ser cuestionado sobre sus aspiraciones al primer título en su carrera, Norris comentó que llevará las cosas con calma, pues conoce las capacidades de los otros contendientes y sabe que en una carrera puede cambiar de manera drástica la clasificación en el apartado de pilotos. "Ya veremos a final de año. De momento, nada ha cambiado. Me siento igual".

It's sooo close at the top of the Drivers' Standings right now! uD83EuDD2FuD83DuDC40#F1 pic.twitter.com/pgNIhKaida — Formula 1 (@F1) November 1, 2025

Lando Norris partirá desde la primera posición para la carrera sprint del Gran Premio de Brasil, el sábado 8 de noviembre a las 8:00 horas (horario CDMX). Solo cuatro horas después, los monoplazas volverán a rodar por la mítica pista sudamericana para darle paso a la Clasificación para la carrera del domingo.

Fuente: Tribuna del Yaqui