Trump indulta al exbeisbolista Darryl Strawberry por evasión de impuestos

Washington, Estados Unidos.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump indultó el viernes al exjugador de los New York Mets, Darryl Strawberry por evasión de impuestos y cargos de drogas, citando la aceptación posterior a su fe cristiana y su sobriedad por parte del Novato del Año de la Liga Nacional de 1983.

La Casa Blanca dijo el viernes que Trump aprobó un indulto para Strawberry, quien había cumplido condena y pagado impuestos atrasados. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para detallar un indulto que aún no se había anunciado formalmente, señaló que Strawberry encontró fe en el cristianismo y ha estado sobrio durante más de una década, y que se había vuelto activo en el ministerio y comenzó un centro de recuperación aún activo.

Trump pardons Mets legend Darryl Strawberry over tax evasion conviction https://t.co/XfUBMrjEFR pic.twitter.com/9PiD6PgD1i — New York Post (@nypost) November 7, 2025

Strawberry publicó en Instagram una foto de él y Trump y escribió: "Gracias, presidente @realdonaldtrump por mi perdón total y por finalizar esta parte de mi vida, permitiéndome ser verdaderamente libre y limpio de todo mi pasado".

El exjugador mencionó que estaba en su casa el jueves por la tarde, cuidando a su esposa, que se estaba recuperando de una cirugía, "cuando mi teléfono seguía sonando implacablemente".

El exjugador agradeció al mandatario estadounidense

"Medio dormido, miré y vi una llamada de Washington DC. Curioso, respondí y, para mi asombro, la señora de la línea dijo: 'Darryl Strawberry, tienes una llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump'", escribió Strawberry. "Lo puse en el altavoz con mi esposa cerca, y el presidente Trump habló cálidamente sobre mis días de beisbol en Nueva York, elogiándome como uno de los mejores jugadores de los años 80 y celebrando a los Mets. Luego, me dijo que me estaba otorgando un perdón total de mi pasado".

Un jardinero ocho veces All-Star, incluidos siete con los Mets de 1983 a 1990, Strawberry conectó 335 jonrones y tuvo 1,000 carreras impulsadas y 221 bases robadas en 17 temporadas en las Grandes Ligas.

Strawberry tuvo grandes campañas con los Mets

Aquejado por problemas legales, de salud y personales posteriores, Strawberry fue acusado de evasión de impuestos y finalmente se declaró culpable en 1995 de un solo cargo de delito grave. Eso se basó en su falta de ingresos de 350,000 por autógrafos, apariciones personales y ventas de recuerdos. Strawberry acordó pagar más de 430,000 como parte del caso. Le diagnosticaron cáncer de colon y se sometió a cirugía y quimioterapia en 1998.

En 1999, Strawberry fue sentenciado a libertad condicional y suspendido del beisbol después de declararse inocente de los cargos de posesión de cocaína y solicitar una prostituta. Finalmente habló en la corte sobre su lucha contra la depresión y fue acusado de violar su libertad condicional en numerosas ocasiones, incluso en su cumpleaños número 40 en 2002. Strawberry finalmente cumplió 11 meses en la prisión estatal de Florida y fue liberado en 2003.

