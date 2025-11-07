VIDEOS: Enfrentamiento entre aficionados del América y Toluca deja lesionados y daños materiales

Toluca, Estado de México.- Una vez más, el deporte del fútbol se ve manchado por hechos violentos. En esta ocasión se trató de un enfrentamiento entre aficionados del América y del Toluca, cuando en la capital mexiquense se enfrentaron a golpes, dejando lesionados y daños materiales.

Todo comenzó cuando los seguidores de las Águilas le llevaron una serenata al equipo previo al partido de este sábado, 8 de noviembre. Momentos después, los seguidores del Toluca, que transitaban con destino a la Ciudad de México, intercambiaron palabras con ellos, lo que derivó en golpes, lanzamiento de objetos y daños a diversos vehículos que estaban estacionados en la zona. En videos que se han publicado en redes sociales, se puede ver cómo un grupo de personas golpeaba y lanzaba objetos a los seguidores de ambos equipos.

?SE ARMARON LOS VRGZ0S??

AFICIONADOS DE #TOLUCA CONTRA DE AFICIONADOS DEL #AMERICA.



uD83DuDD34uD83EuDD33#ReporteCiudadano

— Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) November 8, 2025

Minutos después se puede ver cómo personal del hotel habría solicitado a los aficionados del América que se resguardaran dentro de las instalaciones del inmueble; al lugar llegaron elementos de Seguridad Pública, quienes acudieron al sitio para dispersar a ambos grupos de aficionados; hasta la publicación de esta nota no se reportaron personas detenidas.

Pero las autoridades locales señalaron que continúan con el recuento de daños y la atención a personas lesionadas; sin embargo, no se precisó la gravedad de los heridos ni el número de víctimas. Como se señaló, este hecho violento entre ambos equipos ocurre a pocas horas del partido que tendrán el América y el Toluca, en el estadio Nemesio Diez, correspondiente a la última jornada del torneo.

Aficionados del América y Toluca se enfrentaron en vía pública, esto ocurrió frente al hotel donde se hospeda el equipo azulcrema, a la altura de Santa Ana Tlapaltitlán. Se reportan lesionados y daños materiales.

— Azucena Uresti (@azucenau) November 8, 2025

Cabe señalar que no es la primera vez que grupos de aficionados se enfrentan e incluso las agresiones han aumentado durante el 2025. En marzo se registró un enfrentamiento entre seguidores de Tigres y América en Monterrey, lo que dejó varios lesionados. En agosto, la Liga MX reportó incidentes en los estadios Cuauhtémoc, Akron y Universitario, donde se registraron diversos enfrentamientos dentro y fuera de los recintos deportivos.

Aunque la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX han anunciado medidas de refuerzo en seguridad, incluyendo la revisión en accesos, se siguen presentando estas riñas entre aficionados. Las autoridades deportivas han advertido que los clubes que tengan residencia enfrentarán sanciones con el cierre parcial de tribunas o suspensión del acceso a grupos de animación.

IMPRESENTABLE, Aficionados del América protagonizan trifulca



Reprobable actitud de los aficionados de las Águilas. Lo que comenzó como muestras de apoyo para el partido contra Toluca se salió de control en las afueras del hotel de concentración.

Los pseudoaficionados…



— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui