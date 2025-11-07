Yaquis de Obregón se afianza el liderato; Standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras haber comenzado la semana con un triple empate en el primer puesto de la tabla, Yaquis de Obregón continúa con un ritmo fenomenal y se afianza del liderato en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. 'La Tribu' barrió a su más cercano perseguidor y ese hecho le garantizó amanecer una jornada más en la cima del standing, sacando un juego de ventaja a Cañeros de Los Mochis.

Yaquis de Obregón recibió a los Charros de Jalisco, que comenzaron la semana como el primer lugar en la tabla; dicha serie causó mucho revuelo en el circuito, pues enfrentaba a los dos equipos más constantes de la LAMP a tres semanas de haber comenzado. Luego de los tres emocionantes compromisos en el Estadio Yaquis, 'La Tribu' se trepó a la primera posición, llegando a la marca de 14 encuentros ganados y solo seis derrotas.

Cañeros de Los Mochis aprovechó la limpia a los sinaloenses, pues ganando su serie, se treparon a la segunda posición; la 'Fuerza Verde' recibió a los Tomateros de Culiacán, a quienes vencieron en el primer y tercer juego, consiguiendo escalar un peldaño, luego de haber comenzado la semana en el tercer puesto. Cañeros acumula marca de 13 victorias y siete derrotas, con un juego de diferencia al puntero del circuito.

Charros de Jalisco fue el más afectado, pues luego de los malos dividendos en tierras sonorenses, cayó hasta la tercera posición, con marca récord de 12 triunfos y ocho descalabros. Lo preocupante para los dirigidos por Benjamín Gil es el déficit defensivo que presentaron contra Yaquis, pues cometieron ocho pecados durante los tres juegos, lo que les terminó costando un par de derrotas.

Jaguares de Nayarit han demostrado que no son un equipo de relleno y, a pesar de estar en su primer año, han tenido un buen arranque, que les ha permitido meterse a la cuarta posición; los felinos tienen marca de 11 victorias y nueve descalabros, jugando para pelota, arriba de .500. Con el mismo récord se encuentran las Águilas de Mexicali, aunque, por dominio, quedan en el quinto puesto.

Con marca de 10 victorias y el mismo número de derrotas, se encuentran los Tomateros de Culiacán y Naranjeros de Hermosillo, aunque los criterios de desempate benefician a los sinaloenses. El Tucson Baseball Team se queda en el octavo puesto, superando por dominio a los Algodoneros de Guasave; Venados de Mazatlán no han podido encontrar el rumbo, por lo que se caen hasta la décima posición.

Fuente: Tribuna del Yaqui