Yaquis de Obregón visita a Algodoneros de Guasave; 'La Tribu' busca mantener la cima en la LAMP

Guasave, Sinaloa.- En búsqueda de permanecer como líderes de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, Yaquis de Obregón irrumpirá en tierras sinaloenses para enfrentarse por primera ocasión en la temporada 2025-2026 a los Algodoneros de Guasave. 'La Tribu' intentará conquistar su quinta serie consecutiva, lo que lo ha establecido como el equipo más constante en las tres semanas de competencia.

Los dirigidos por Gabe Álvarez se ubican en el primer lugar del standing, siguiendo con paso perfecto en el Estadio Yaquis, pues no han perdido ninguna serie mientras se juega en tierras cajemenses. Obregón tiene marca de 14 victorias y solo seis descalabros, lo que lo posiciona a un juego de diferencia sobre su más cercano perseguidor, Cañeros de Los Mochis, que cuentan con récord de 13 triunfos y siete derrotas.

#Deportes | Yaquis de Obregón se afianza el liderato; Standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026 ?https://t.co/gaERb8VVsO — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 7, 2025

Yaquis de Obregón vienen de barrer en los tres compromisos a Charros de Jalisco, con quien empataba el primer puesto al inicio de la semana; la novena sonorense hizo valer la localía y sacó las escobas, con tres emocionantes juegos. En el último compromiso, Orlando Lara fue el jugador más valioso, luego de lanzar siete entradas completas sin carrera, con lo que llegó a cuatro victorias en el mismo número de apariciones.

Algodoneros de Guasave se enfrentan a un arranque complicado, que los ha relegado a la parte baja de la tabla; los sinaloenses se ubican en el puesto nueve en el standing, dejando marca de solo siete triunfos, contrarrestado por las 13 derrotas, a siete juegos de diferencia del líder. De manera sorpresiva, Algodoneros se quedó con su serie más reciente, doblegando a Naranjeros de Hermosillo; por primera ocasión en la temporada, Guasave ligó dos victorias consecutivas.

Además del buen ritmo que han presentado, Yaquis de Obregón siguen sumando elementos a sus filas, pues para el primero de la serie en el Kuroda Park, tendrán como inicialista a Fernando Sánchez, que tendrá su primera aparición de la temporada. El nacido en Ciudad Obregón, Sonora, ha dejado buenos dividendos en las temporadas anteriores; en la LAMP, Sánchez tiene marca de cuatro triunfos, sin derrota, con efectividad de 1.64, en más de 100 innings trabajados.

Para el resto de la serie, se tendrá por abridores a Odrisamer Despaigne y Ariel Miranda; Vladimir Gutiérrez causará baja por varios días, por un problema en el antebrazo. Kyle Tyler, Mario Alberto García y Zach Willeman serán los inicialistas por parte de los Algodoneros.

Fuente: Tribuna del Yaqui