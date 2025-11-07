Yaquis de Obregón vs Algodoneros de Guasave; horarios y dónde ver EN VIVO a 'La Tribu' en la LAMP

Guasave, Sinaloa.- Por primera ocasión en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, los Yaquis de Obregón se meterán al Kuroda Park para medirse contra los Algodoneros de Guasave, en la séptima serie del rol regular. La novena cajemense buscará seguir con el buen paso y conseguir su quinta serie de manera consecutiva, ante unos Algodoneros que no han podido encontrar el ritmo.

'La Tribu' se encuentra en la primera posición de la tabla, luego de arrebatarle la cima a Charros de Jalisco; Yaquis mantiene récord de 14 triunfos y solo seis descalabros, superando por un juego de ventaja a su más cercano perseguidor, Cañeros de Los Mochis. Por contraparte, Algodoneros se ubica en el sótano y, si la temporada finalizara hoy, no alcanzaría a clasificarse a los playoffs, pues se está en la posición nueve, solo superando a los Venados de Mazatlán.

#Deportes | Yaquis de Obregón se afianza el liderato; Standing de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2025-2026 ?https://t.co/gaERb8VVsO — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 7, 2025

Yaquis viene de una serie que en el papel lucía complicada, pero que terminó resolviendo con aparente facilidad, pues recibió a Charros de Jalisco en la disputa por el liderato, del cual se adueñó luego de vencer por barrida a los jaliscienses. Fueron tres encuentros llenos de emociones en el Estadio Yaquis, que lució las mejores entradas, sinónimo del gran paso que mantiene el equipo del sur de Sonora.

Algodoneros de Guasave tuvo un sorpresivo resultado en la primera serie de la semana, pues llegaban a la capital sonorense para medirse contra Naranjeros de Hermosillo, a quienes terminaron doblegando en el tercer juego, luego de haber dividido resultados. Leo Heras se puso el equipo al hombro, pues tuvo jornada de dos turnos legales, con mismo número de imparables, incluyendo un cuadrangular de dos carreras.

Horarios para el Yaquis de Obregón vs Algodoneros de Guasave de la LAMP

Estadio: Kuroda Park, Guasave, Sinaloa

Fecha: Viernes, 7 de noviembre

Horario: 20:30 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/MegaSports

Yaquis tendrá por inicialista a Fernando Sánchez, que tendrá su primera aparición de la temporada, luego de haber jugado en las sucursales de los San Diego Padres; el zurdo dejó una victoria sin derrota y efectividad de 0.59 en la temporada 2024-2025 de la LAMP. Por Algodoneros, Kyle Tyler será el responsable de abrir el encuentro.

Fuente: Tribuna del Yaqui