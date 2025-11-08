Charros vuelve al camino de la victoria y empareja la serie en casa ante Cañeros

Guadalajara, Jalisco.- Después de ligar cuatro victorias al hilo y perder la cima de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, los Charros de Jalisco este sábado 8 de noviembre volvieron al camino de la victoria, tras superar 6-3 a los Cañeros de Los Mochis en el Estadio Panamericano.

Con este resultado, el conjunto de Benjamín Gil logra igualar la serie (1-1), además de que obtiene su victoria número 13 de la actual temporada, y se mantiene con posibilidades de pelear los primeros lugares de la tabla general. Por su parte, Cañeros obtuvo su octavo descalabro de la temporada.

El derecho mexicano Alemao Hernández (4-1, 4.97) fue la gran figura de la noche, pues volvió a mostrar jerarquía en la loma, al trabajar seis entradas y un tercio, en las que permitió apenas una carrera, con cuatro hits y cinco ponches, para apuntarse su victoria número 23 con los tapatíos, consolidándose como segundo lugar histórico en triunfos de dicha organización, solo detrás de Orlando Lara (29).

MAGNÍFICO ALEMAO HERNÁNDEZuD83DuDC34uD83DuDCAAuD83CuDFFCuD83DuDD25

6.1IP?

1SOuD83CuDF6B

1RuD83EuDD0FuD83CuDFFC pic.twitter.com/vBkirILxr1 — Charros de JaliscouD83EuDD20 (@charrosbeisbol) November 9, 2025

Detalles

Los visitantes fueron los que abrieron el marcador en la segunda entrada con un doblete remolcador de Yasmany Tomás, pero los locales respondieron de inmediato con un rally de tres carreras; Japhet Amador con sencillo mandó a Jared Serna y Julián Ornelas a tierra prometida, mientras que un elevado de sacrificio de Daniel Castro puso el 3-1.

En el tercero, los Charros volvieron a atacar; Serna fue el protagonista al conectar su segundo cuadrangular de la campaña, un batazo de dos carreras que puso el 5-1. Además de este batazo, el sonorense añadió par de dobles en la jornada (dos anotadas y dos producidas) y se mantiene como líder de triples en lo que va del torneo.

Bligh Madris, quien sigue al frente en porcentaje de bateo, selló el marcador para los tapatíos en la séptima entrada con sencillo productor, llegando a 30 imparables, nueve dobles y 25 carreras impulsadas. Por otra parte, Cañeros recortó en la octava a través de Eric Filia y Carlos Soto, pero el relevo jalisciense, encabezado por Trevor Clifton, apagó la ofensiva y mantuvo el resultado.

YASMANY TOMAS uD83CuDDE8uD83CuDDFA produce la primer carrera de #Cañeros contra #Charros.



?? Llega a 1??4??1?? Carreras Producidas en #LMP.



uD83DuDC49 Del 2022 a la fecha es el Jugador con más Producidas en #LMP:

uD83CuDF8B Yasmany Tomas 141

uD83EuDD20 Julián Ornelas 118

uD83EuDD85 Yadir Drake 111

pic.twitter.com/ThbWBnXxfF — Joframaso (@joframaso) November 9, 2025

Cabe destacar que durante el encuentro, el jardinero de los Cañeros y líder de cuadrangulares del circuito, Asael Sánchez, salió lesionado tras una jugada en el jardín izquierdo; hasta el momento se desconoce el tiempo que permanecerá fuera de actividad.

Este domingo 9 de noviembre, a partir de las 17:00 horas (tiempo local), se definirá la serie en el Panamericano con Luis Iván Rodríguez como el responsable de subir a la lomita por Jalisco y Omar Araujo por Los Mochis.

Fuente: Tribuna del Yaqui