Chivas del Guadalajara golea a Rayados de Monterrey y asegura el boleto directo a la Liguilla 2025

Guadalajara, Jalisco.- Con un gran despliegue ofensivo, las Chivas del Guadalajara vencieron a los Rayados de Monterrey, cerrando con triunfo el Apertura 2025 y afrontarán de manera directa los cuartos de final en la Liguilla 2025. Armando González se hizo presente en el marcador y, de momento, se encuentra empatado en la primera posición por el título, en empate con Joao Pedro del Atlético San Luis.

Las Chivas comenzaron la jornada 17, intentando conseguir su boleto para ingresar de manera grande a la fiesta grande del balompié nacional, aunque les bastó un resultado de otra plaza para conseguirlo. El 'Rebaño Sagrado' se benefició de la victoria de los Gallos Blancos del Querétaro sobre los Bravos de Juárez, que era el único que podía impedir su paso directo; a pesar de eso, era importante el finalizar con triunfo para mantener el mismo momento anímico.

Desde el inicio del encuentro, los locales se adueñaron de la posición y, a tan solo 10 minutos del silbatazo inicial, se inauguró el marcador del Estadio Akron; Efraín Juárez aprovechó un error en la última línea de Rayados para robar el balón y enviarla al fondo de la portería. Cuando el reloj marcaba el 21, Armando González amplió la ventaja para Chivas; la 'Hormiga' metió un cabezazo, agarrando en contrapié al arquero rival, convirtiendo su gol 12 en el certamen.

El sinodal ofensivo para Chivas continuó y justo en la media hora de juego, Roberto Alvarado marcó el tercer gol para los locales; luego de haber comenzado la jugada en el medio campo, el 'Piojo' remató un penal en movimiento a centro de Richard Ledezma. Las acciones se tranquilizaron hasta la segunda mitad, cuando 'La Pandilla' se acercó en el marcador, con goles de Roberto de la Rosa y de Sergio Canales.

A pesar de las dos anotaciones en contra, Chivas insistió con oportunidades de anotar, hasta que cayó el cuarto del encuentro, de la mano de su leyenda. Javier Hernández marcó su primer gol del Apertura 2025 y rompió una sequía en la Liga MX de más de nueve meses, pues su última anotación cayó el 26 de febrero en la jornada 8 del Clausura 2025.

Chivas del Guadalajara finalizó el Apertura 2025 en la sexta posición y, a falta de otros resultados, se podría enfrentar a las Águilas del América en los cuartos de final.

Fuente: Tribuna del Yaqui