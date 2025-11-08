El 'Tano' Elizalde no desentona y Yaquis supera a Guasave para seguir en la cima de la LAMP

Guasave, Sinaloa.- En lo que fue un aguerrido y parejo duelo que se decidió en entradas extras en Guasave, los Yaquis de Ciudad Obregón superaron 6-4 a los Algodoneros y con esto ganan su quinta serie de manera consecutiva en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Con un jonrón productor de par de carreras de Sebastián Elizalde en la décima, los de la Tribu dejaron en el terreno de juego a los de Sinaloa. La victoria significó la quinta que logran Yaquis al hilo; además, se mantienen como el mejor equipo de la actual temporada con una marca de 16 victorias y únicamente seis descalabros.

Explosivo arranque

Desde el primer inning se rompió el cero en la pizarra; fueron los Yaquis quienes atacaron primero, cuando Víctor Mendoza con rodado mandó a Miguel Guzmán a la caja registradora para el 1-0 ante los lanzamientos del inicialista Kyle Tyler.

La respuesta llegó al instante por los locales, debido a que Odrisamer Despaigne fue castigado por par de jonrones de dos cajemenses; primero 'El Pony' Quiroz la mandó a volar con un hombre en las colchonillas, mientras que Orlando Piña le dijo adiós por todo el jardín derecho para el 3-0.

Roberto Valenzuela en la tercera pondría la pizarra 3-2 con sencillo productor, mientras que el 'Tano' Elizalde igualaría las acciones en la quinta, pero Guasave recuperaría la ventaja en ese mismo capítulo con otra vez Piña como protagonista, ahora con sencillo remolcador.

En la sexta, Santiago Chávez, una vez más, emparejaría el juego con línea al jardín izquierdo ante el fallo del relevista Norman Elenes. En los siguientes innings, las dos ofensivas serían neutralizadas, por lo que todo se definiría en entradas extras.

Fue el 'Tano' Elizalde quien liquidaría el compromiso con un tablazo de dos rayitas por todo el jardín derecho contra los envíos de Rafael Cordova, quien terminaría por cargar la derrota. A su vez, en la novena, Efraín Contreras se encargaría de subir a la lomita y ‘apagar’ las luces en el Kuroda Park.

Este domingo, con Ariel Miranda en la lomita de los disparos, los de Gabe Álvarez buscarán conseguir su segunda barrida de manera consecutiva y seguir en ascenso en la actual campaña.

Fuente: Tribuna del Yaqui