"Estaba segura de la victoria": Valentina Murrieta tras el bronce de México en el Mundial sub-17

Ciudad de México.- La Selección Mexicana cerró su participación en la Copa del Mundo sub-17 de Marruecos con una histórica victoria sobre la Selección de Brasil, lo cual les valió para quedarse con el tercer lugar del certamen, consiguiendo el mejor resultado en las justas mundialistas. Valentina Murrieta, arquera 'tricolor', fue la pieza clave para conseguir el importante resultado, parando un par de penales en la ronda decisiva.

Luego de haber perdido la semifinal ante los Países Bajos, la Selección Mexicana competiría en el partido por el tercer lugar contra Brasil; el encuentro fue disputado desde el silbatazo inicial y no fue hasta el minuto 77 que cayó el primer tanto para las sudamericanas. En tiempo de compensación, un gol en propia puerta de Brasil les dio acceso a la tanda de penales, donde volvió a brillar Murrieta y Fernanda Monroy marcó la anotación decisiva.

#Deportes | Selección Mexicana Femenil histórica; vence a Brasil y gana el tercer lugar en la Copa del Mundo sub-17 uD83DuDEA8https://t.co/plYNj39z6s — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 8, 2025

Luego de conseguir el histórico resultado, la cancerbera azteca habló ante la prensa internacional sobre lo que representó formar parte de la Selección Mexicana Femenil con el mejor resultado en la historia. La canterana de Águilas del América aceptó que su mayor propósito era llegar a la final, aunque lograron recuperar el momento anímico del grupo y conseguir anteponerse a las brasileñas.

El saber que íbamos abajo sí me causó frustración y cuando vi que metimos ese gol dije: ‘gracias a Dios. Gracias por esta oportunidad’. Y pues ya cuando fuimos a penales, estaba segura de que íbamos a ganar".

Murrieta también destacó la armonía que imperó dentro del grupo en toda la justa mundialista y aseguró que, a pesar de ir abajo en el marcador, siempre se sintió respaldada y cobijada por el resto de sus compañeras. "Yo sabía que cualquier cosa que pasara, así tomara una mala decisión, ellos me iban a ayudar".

Valentina Murrieta gana el Guante de Oro

Al ser la arquera más destacada del certamen, Valentina Murrieta fue galardonada con el Guante de Oro, lo que la acredita como la mejor portera de la Copa del Mundo sub-17; la mexicana mantuvo la portería en ceros durante cuatro de los seis compromisos que disputó. De igual manera, tuvo más de 30 intervenciones exitosas y logró atajar cuatro disparos de penal, estableciendo una marca para porteras mexicanas.

#Deportes | Valentina Murrieta gana el Guante de Oro; la mexicana se convierte en la mejor arquera del Mundial sub17 uD83CuDFF9https://t.co/OSjhHrgEbq — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui