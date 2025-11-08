Fernando Gago deja a la Liga MX tras ser eliminado con el Necaxa del Apertura 2025

Mazatlán, Sinaloa.- Luego de un desempeño cuestionable, que los dejó fuera de la Liguilla, el Necaxa destituyó al entrenador argentino, Fernando Gago, luego de que finalizara su último compromiso del Apertura 2025. La decisión llegó del equipo hidrocálido durante la mañana del 8 de noviembre y, a pesar de que el mandamás ya abandonó la institución, se hará el anuncio oficial en las próximas horas.

El Necaxa llegó a la última jornada del certamen con posibilidades matemáticas de conseguir una posición en el repechaje del Apertura 2025, aunque tenían que ganar su compromiso contra el Mazatlán y esperar resultados favorables en otras plazas de la Liga MX. El conjunto sinaloense se puso al frente en el marcador al final de la primera mitad; los 'Rayos' consiguieron el empate de último minuto, viendo zanjadas sus oportunidades de ingresar al play-in.

Juan Carlos Zamora, colaborador de TUDN, afirmó que la directiva del Necaxa esperó el resultado de la última jornada por si se cumplía su requerimiento de clasificación a la Liguilla y, luego del resultado que finalizó su participación en el Apertura 2025, le comunicaron a Gago su decisión. "Debido a ciertas formas que terminaron por no gustarles durante el torneo, decidieron terminar de manera anticipada la relación con Gago y su cuerpo técnico".

Gago se despide del Apertura 2025 con más penas que glorias, tras su regreso a la Liga MX, luego de su bochornosa salida de las Chivas del Guadalajara. Con el Necaxa, el mandamás argentino alcanzó solo cuatro victorias, cinco empates y perdió ocho encuentros, ganando 17 de las 51 unidades posibles.

uD83DuDEA8[EXCLUSIVO] Fernando Gago dejó de ser el entrenador de Necaxa.

*??El club ya le hizo saber al argentino que, después de no haber ingresado a Liguilla, la decisión es que no siga al frente del plantel. ??https://t.co/epOIfz1jum pic.twitter.com/GU3m4WhVj6 — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 8, 2025

El equipo buscará anunciar a su nuevo entrenador en las próximas semanas, antes de que finalice la Liguilla del Apertura 2025; desde hace un par de semanas, se anunció que el Necaxa ya tenía conversaciones avanzadas con otro técnico, lo que podría concretarse en un par de días. El periodista Carlos Ponce de León adelantó que los hidrocálidos ya mantenían negociaciones avanzadas con el estratega uruguayo Martín Varini, que se encuentra trabajando con los Bravos de Juárez.

#Deportes | Fernando Gago será destituido al finalizar el Apertura 2025: Necaxa ya tendría firmado a su reemplazo ?https://t.co/vo36ftWQTe — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui