Ganador del Guante de Oro en la MLB sería el refuerzo estrella de los Cañeros de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Los Cañeros se encuentran en la disputa de la cima de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), lo que ha generado una gran expectativa en la afición de la nación verde, pero este sábado 8 de noviembre una noticia ilusionó todavía más al sector.

El especialista en beisbol, Fernando Ballesteros, dio a conocer en sus redes sociales que la directiva de Los Mochis tiene preparada una bomba para su afición, ya que el pelotero ligamayorista sonorense Ramón Urías es una opción real para reforzar al club en la actual campaña.

Cabe destacar que el mexicano pertenece al club de Sinaloa, pero no participa con los Cañeros desde la temporada 2019-20, pero en esta edición el jugador de los Houston Astros podría volver a vestir los colores, debido a que tiene que mantenerse en forma para ser tomado en cuenta por Benjamín Gil para el Clásico Mundial de Beisbol.

La presencia de Ramón Urías sería una gran noticia para la Liga Arco Mexicana del Pacífico, pues se trata de uno de los pocos peloteros nacidos en el país que cuentan con un importante galardón en la MLB, como es el Guante de Oro, trofeo que ganó en el 2022, gracias a su enorme actuación a la defensiva, cuando militaba con los Baltimore Orioles.

Este año en las Grandes Ligas, el nacido en Magdalena de Kino jugó para dos organizaciones: Orioles y Astros, donde bateó para .241, 11 jonrones y 44 empujadas en 112 juegos, cifras que lo etiquetan como un cañonero rentable en el Big Show.

Ramon Urias makes an insane play to nab Will Smith at 1B after review - 7/19/23pic.twitter.com/6lYzduBbMm — O's Daily Clips (@osdailyclips) November 8, 2025

En 2019, en su última campaña en el beisbol invernal de México, el sonorense tuvo números de .204, con cuatro jonrones y 11 producidas, mientras que un año anterior tuvo una de sus mejores actuaciones al promediar .318 con 10 cuadrangulares y 34 remolcadas.

Hasta el momento no hay nada oficial por parte del club sobre la posible llegada de Ramón Urías, pero su arribo a Los Mochis sería sin duda alguna un gran refuerzo al roster de Cañeros, que actualmente es uno de los equipos más sólidos a la ofensiva.

Fuente: Tribuna del Yaqui