James Rodríguez dejará al León al finalizar el Apertura 2025; 'Nacho' Ambríz confirma su salida

Ciudad de México.- A pesar de que aún no han disputado el último compromiso del Apertura 2025, el León perderá a una de sus figuras más mediáticas en la historia del club, ya que James Rodríguez buscará otro equipo para los siguientes torneos. Luego de varias semanas con rumores, el propio entrenador de la 'Fiera' confirmó la salida, además de aceptar que no se usó de la manera correcta en su permanencia con el club.

La exestrella del Real Madrid llegó a la Liga MX en enero del 2025, aunque su rendimiento con los 'Panzas Verdes' no cumplió con las expectativas del equipo guanajuatense. Rodríguez ha tenido 33 partidos (Liga MX y Leagues Cup) desde su llegada al León, con solo cinco anotaciones y ocho asistencias; dichas deficiencias ofensivas habrían obligado al equipo a no considerar la renovación de su contrato.

#EnLaMira | uD83DuDEA8Por no haberse presentado a la audiencia por la demanda de Grupo Lauman contra Grupo Pachuca por la cancelación anticipada de derechos de tv, un juez dictó orden de aprehensión contra Jesús Martínez

uD83DuDEA8 Todo parece indicar que James Rodríguez no seguirá en León

uD83DuDEA8… pic.twitter.com/tU6xHiiRzu — MedioTiempo (@mediotiempo) October 28, 2025

Ya sin aspiraciones de clasificar a la Liguilla, el León afrontará el último compromiso del Apertura 2025 contra el Puebla y, en la conferencia previa al partido de la jornada 17, Ignacio Ambríz confirmó el despido del mediocampista colombiano. Según lo comentado por 'Nacho', las cosas no se manejaron de la manera correcta con el jugador y será un elemento que hará falta dentro de la plantilla para los siguientes torneos.

Las cosas no salieron como uno esperaría; no se le sacó el provecho como se le debió haber sacado, pero el balón sigue rodando y esperar cómo termina este último partido".

A pesar de la decisión tomada por parte de la directiva, el jugador ha seguido trabajando a la par del equipo y afrontará su último encuentro con la playera del León con la mejor disponibilidad posible, según lo comentado por el propio entrenador.

¿James se queda en México?

A pesar de que el León le rescindirá su contrato, varios medios cercanos al jugador de Colombia han afirmado que planea permanecer en la Liga MX y ha tenido acercamientos con un par de clubes mexicanos. La decisión de permanecer en el balompié nacional sería el mantener el ritmo de juego constante para llegar embalado a la Copa del Mundo 2026. También se rumoró que podría emigrar a la MLS, aunque el mayor impedimento para dicha transacción son los meses de inactividad en la liga estadounidense.

.@jamesdrodriguez jugará hoy su último partido con @clubleonfc , el colombiano apunta a la @MLSes , específicamente a la conferencia ESTE#ElGuardián pic.twitter.com/Un4PD1yTub — Paco Montes (@PacoMontesLA) November 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui