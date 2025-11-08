Julio César Chávez confirma amistad con 'El Mayo' y 'El Chapo' Guzmán: "Son buenas personas"

Ciudad de México.- El exboxeador mexicano, Julio César Chávez, se encuentra metido en una nueva controversia a solo unos meses de que se destapara el escándalo de la detención de su hijo Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos. Resulta que el aclamado campeón está en medio del escándalo debido a las recientes confesiones que hizo sobre sus vínculos con personajes relevantes del ahora desaparecido Cártel de Sinaloa.

En días recientes, el exdeportista oriundo de Ciudad Obregón, Sonora, de nueva cuenta concedió una entrevista a Adela Micha para su programa de YouTube La Saga, donde habló del reciente problema familiar al que se enfrentó con la detención del 'Junior' en EU y luego su aprehensión en México por presuntos vínculos con el crimen organizado, en especial con el cártel que manejan ahora los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Debido a que siempre ha sido un secreto a voces que la familia Chávez tiene vínculos con figuras prominentes del crimen organizado, en esta reciente entrevista Julio admitió su amistad con el padre de Ovidio Guzmán, con Ismael 'El Mayo' Zambada e incluso hasta con Amado Carrillo 'El Señor de los Cielos'.

Conozco a los dos bandos (Mayos y Chapitos), son amigos míos, he convivido con ellos, he estado con ellos. Yo estoy en el medio, si me meto para un lado o para otro lado pues me matan. ¿Qué hago? pues calladito me veo más bonito. Gracias a Dios me tienen un gran respeto", expresó.

Julio César Chávez admite relación con 'El Mayo' y 'El Chapo'

Chávez calificó a estos personajes como "finísimas personas" y reconoció que durante años mantuvo una estrecha amistad con 'El Mayo', ahora detenido en Estados Unidos por varios delitos federales: "Muy bien, la verdad muy bien, muy amigo mío. Un señor muy respetuoso, me mandaba a llamar a cada rato. Yo también conocí a 'El Chapo' y también una finísima persona. He conocido a todos, finísimas personas al menos conmigo. Lo otro ya no sé lo qué hacen, a mí no me consta".

Cabe resaltar que durante esta misma charla, el ahora narrador de TV Azteca saltó en defensa del 'Junior', quien fue acusado de colaborar con Los Chapitos. En ese sentiudo, Julio afirmó que su hijo fue obligado a realizar un 'trabajito', con el cual le salvó la vida a una persona:

Lo mandaron llamar aquella a gente y pues si no vas te llevan, no preguntan. No quiere decir que tú te dediques a eso, pero en Culiacán está lleno de eso... Le dijeron: si le pegas, le perdonamos la vida. Mi hijo le salvó la vida", contó.

