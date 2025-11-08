LAMP: Tucson Baseball Team sorprende a Tomateros y se queda con la serie en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El Tucson Baseball Team mostró otra cara y logró asegurar su primera serie como local administrativamente en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, al vencer este sábado 8 de noviembre a Culiacán por pizarra de 5-4 en el estadio Tomateros.

Alexis Wilson, el exreceptor de los Guindas, fue el encargado de producir la primera carrera del encuentro para Tucson en la parte baja de la segunda tanda con imparable remolcador que mandó a Samar Leyva a tierra prometida. Culiacán empató cartones en la parte alta de la tercera con doblete productor de JP Martínez, quien sigue encendido en la campaña.

A su vez, los sinaloenses tomaron la ventaja en la apertura del cuarto rollo con rally de tres gracias al segundo cuadrangular de la campaña de Orlando Martínez para poner las acciones 4-1 hasta el momento. Pero Tucson no se quedó con los brazos cruzados y respondió rápido, ya que en el cierre del quinto capítulo, le dio la vuelta al encuentro con jugoso rally de cuatro; la segunda anotación llegó cortesía de Manny Barreda, permitiendo que River Town descolgara a homeplate con la anotación. Mientras que José Carlos Ureña, quien conoce a la perfección el parque, encontró pitcheo a modo y conectó su primer cuadrangular para así darle la vuelta a los cartones.

En la novena, Garret Alexander salió dominante y retiró en tres bateadores de Tomateros para apuntarse el salvamento, su sexto de la campaña; la victoria fue para Eduardo Mares, mientras que Manny Barreda se llevó la derrota en Culiacán.

Venados le pega a Jaguares

Mientras que este mismo sábado, Venados vino de atrás y se llevó la serie en Tepic, un rally de cuatro carreras en la novena entrada marcó la diferencia para el conjunto que quiere salir de la última posición de la tabla general.

Cabe destacar que el primer juego sabatino en el Coloso Don Alejo Peralta reunió más de 8 mil aficionados que disfrutaron un duelo lleno de emociones entre Jaguares de Nayarit y Venados de Mazatlán. Por los 'felinos', Ricardo Valenzuela conectó su segundo cuadrangular del año.

