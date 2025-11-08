Lando Norris sigue con ritmo abrumador y consigue la Pole Position; clasificación del GP de Brasil de F1

San Paulo, Brasil.- Lando Norris, piloto de la escudería McLaren, parece haber dado un golpe sobre la mesa, que podría ser determinante en el futuro del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1, pues sigue luciendo dominante en las acciones del Gran Premio de Brasil. El británico consiguió la pole position en Interlagos, mientras que Oscar Piastri arrancará desde la cuarta posición; Max Verstappen puede finiquitar sus esperanzas del título, ya que partirá desde el fondo de la parrilla.

El dominio de Norris comenzó desde la primera prueba libre, ya que finalizó la sesión en el primer lugar; de igual manera, consiguió la 'mini pole position' para la carrera sprint, superando de manera amplia a su más cercano perseguidor, interponiendo una décima a Kimi Antonelli. Ya en la Sprint Race, el piloto de McLaren volvió a imponer su ritmo, mientras que su coequipero, Oscar Piastri, abandonó la prueba tras chocar con una barrera.

Max Verstappen y Red Bull afrontaron la sesión de clasificación con la consigna de conseguir la posición más alta posible, para mantener con vida las esperanzas de remontar el Campeonato de Pilotos, aunque la suerte les jugó una mala pasada. El piloto neerlandés quedó eliminado en la Q1 y partirá desde la posición 16, tras perder el control del monoplaza en la primera vuelta rápida; la última ocasión que Verstappen quedó fuera en la primera ventana de clasificación fue en el GP de Rusia del 2021.

A massive shock as Verstappen tumbles out of Q1 uD83DuDE2E #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/2CAhLTewSg — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

Lando Norris firmó su décima pole position de la temporada, frenando los cronómetros en 1:09:511, mientras que desde el segundo cajón partirá Antonelli de Mercedes, luego de marcar una vuelta a más de décima y media al poleman. En el tercer cajón se encuentra Charles Leclerc, al que le arrebataron la segunda posición en el último segundo de la sesión, y Oscar Piastri iniciará el Gran Premio de Brasil en el cuarto puesto.

LANDO NORRIS TAKES POLE AT INTERLAGOS!!!



A stunning final lap when it mattered uD83DuDCAA #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/AIJvPPS7LY — Formula 1 (@F1) November 8, 2025

En caso de que Lando Norris siga demostrando su dominio y pueda conseguir la victoria en la carrera completa, podría dejar fuera de la lucha por el título a Verstappen y se definiría entre los dos pilotos de McLaren. El británico se podrá ver beneficiado por el sinuoso clima que se presenta en el Autódromo José Carlos Pace, pues se pronostica que lloverá a lo largo de la prueba en Interlagos.

Fuente: Tribuna de Yaqui