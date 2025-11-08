Liga MX se pronuncia tras riñas violentas en el Apertura 2025 y anuncia operativos especiales

Ciudad de México.- El Apertura 2025 ha traído consigo grandes emociones, pero también se han suscitado varios actos violentos entre aficionados del balompié mexicano que han manchado al deporte más popular del país. Es por eso que la Liga MX condenó estas riñas y anunció un operativo especial en los distintos recintos del circuito, en las postrimerías de la Liguilla, con el fin de evitar algún otro incidente de violencia.

Los primeros incidentes se tuvieron en la jornada 5 del torneo, cuando en diferentes plazas se tuvieron riñas que terminaron costando una vida; el primer acto llegó en los alrededores del Estadio Cuauhtémoc, casa del Puebla, donde falleció una persona por agresión con arma. El segundo percance se dio en el recinto de los Tigres de la UANL, con aficionados regios y del América; la jornada cerró con otra riña en las gradas del Estadio Akron.

Así mismo, un día previo al Clásico Tapatío, un aficionado de las Chivas del Guadalajara falleció luego de ser apuñalado por un grupo de seguidores del Atlas; de igual manera, un seguidor del Cruz Azul perdió la vida en un acto que aún se está investigando. El punto de inflexión cayó el 7 de noviembre, cuando las barras de las Águilas del América y los Diablos del Toluca chocaron previo al duelo de la jornada 17.

#Deportes | VIDEOS: Se enfrentan aficionados del América y Toluca; reportan varios lesionados y daños materiales https://t.co/XGwNysrbnh — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 8, 2025

Es por esto que la Liga MX emitió un comunicado, en el cual condenan todos los actos violentos, haciendo un llamado a la paz y revelando que tendrán mano dura ante los generadores de violencia en los estadios mexicanos. "La Liga MX reitera que habrá tolerancia cero a quienes alteren el orden; serán desalojados y consignados a las autoridades correspondientes", se lee en un fragmento del estatuto en su cuenta de X.

De igual manera, la organización de la liga anunció que se tendrán operativos especiales para el resto de los partidos de la jornada 17, desplegando a más de 6 mil 500 uniformados. La plaza que contará con más elementos de seguridad será el Estadio Nemesio Diez, que albergará el duelo entre los Diablos del Toluca y las Águilas del América con 2 mil 300 policías cuidando el orden; también se contará con una cantidad considerable de guardias en el Estadio Universitario de la UANL.

Comunicado de la LIGA BBVA MX: pic.twitter.com/5XcjSvAO7d — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui