Max Verstappen se complica la remontada en el Campeonato de Pilotos durante el Gran Premio de Brasil

San Paulo, Brasil.- El destino para el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 en 2025 parece haber tomado un rumbo definitivo en el Gran Premio de Brasil, pues Lando Norris se adjudicó la pole position, luego de haber triunfado en la sprint race. El piloto de Red Bull, Max Verstappen, está teniendo un fin de semana para el olvido, pues no ha podido rodar al mismo ritmo de los punteros, por lo que se podría complicar aún más su remontada.

Norris ha demostrado un ritmo imbatible durante todas las sesiones en el Autódromo José Carlos Pace, dominando desde la única prueba libre, además de conseguir la 'mini pole position' para la sprint race, la cual terminó conquistando con superioridad. De igual manera, consiguió la primera posición durante la clasificación para el Gran Premio de Brasil, mientras que Kimi Antonelli partirá desde el segundo cajón y Oscar Piastri quedó en el cuarto puesto.

Max Verstappen sufrió su peor resultado en una clasificación de los últimos años, pues quedó eliminado en la Q1 y partirá desde el puesto 16, al haber perdido el control de su monoplaza en la primera vuelta rápida. La lluvia minutos antes del inicio de la clasificación terminó por complicar aún más la puesta a punto del RB21, que vio la eliminación de ambos pilotos de la escudería.

El piloto neerlandés había manifestado desde la primera sesión de entrenamientos las deficiencias en la configuración del monoplaza, pues reportó un problema mayor, derivado de la altura de manejo (ride height), la cual causó inestabilidad en las entradas a curvas. Dicho hándicap en Red Bull los terminó penalizando de manera abrupta, sobre todo en un circuito tan técnico como Interlagos.

Ahora, el equipo de las bebidas energéticas deberá evaluar la posibilidad de aprovechar que su piloto partirá desde la parte baja de la parrilla para cambiar su unidad de potencia y enfrentar la última parte de la temporada con un motor fresco. Red Bull pudiera romper la normativa del parc fermé para intentar mejorar los problemas de aerodinámica y arrancar la carrera desde la calle de boxes.

Max Verstappen deberá afrontar el Gran Premio de Brasil como la última oportunidad de alcanzar un nuevo título mundial, debido a que una victoria más por parte de Norris, combinada con un mal resultado de 'Super-Max', podría sentenciar la lucha por el campeonato.

