Naranjeros de Hermosillo asegura serie ante Águilas con juego completo de Toussaint

Mexicali, Baja California.- Touki Toussaint protagonizó una noche que ya casi no se ve en la pelota profesional, al lanzar juego completo con 10 ponches en la victoria de Naranjeros por 6-3 sobre Mexicali, resultado que aseguró la serie en el Nido de los Águilas. El derecho contuvo a la ofensiva local con cinco hits y tres carreras, mientras que el ataque de Hermosillo lo respaldó desde la primera entrada frente al abridor David Reyes.

Hermosillo abrió el marcador en la primera alta. Jasson Atondo recibió pasaporte, Harold Ramírez lo avanzó con un doble por el izquierdo y, con un out, Willie Calhoun produjo la primera con un elevado de sacrificio al derecho. En la cuarta, Calhoun se embasó con un doble al central. TT Bowens llegó quieto a primera con un elevado que no pudo ser controlado en el derecho, dejando corredores en las esquinas y Calhoun anotó la segunda en una rola para doble play de Sergio Burruel.

BATEO OPORTUNO

La ofensiva continuó en la quinta. Ángel Nieblas conectó un doble que se internó en el fondo del izquierdo y Atondo respondió con un batazo al derecho que lo llevó hasta tercera, impulsando la tercera carrera. De inmediato, Harold Ramírez pegó una línea sólida al central para traer a Atondo y ampliar la ventaja a 4-0. Mexicali respondió en el cierre con base por bolas para Estevan Florial y un cuadrangular por el central de Alex Mejía, su primero de la temporada, para el 4-2.

En la séptima alta, Atondo tomó su segundo pasaporte de la noche y Harold Ramírez lo hizo anotar desde primera con un sencillo al izquierdo para el 5-2. Los locales apretaron de nuevo en la séptima baja cuando Florial conectó un cuadrangular solitario por el central, también el primero en su campaña. La última carrera de Hermosillo llegó en la novena alta con una rola de Harold Ramírez a las paradas cortas que permitió anotar a Edson García.

Con ventaja de tres, Toussaint regresó al montículo para cerrar la novena sin titubeos, dominando a los tres bateadores que enfrentó, apuntándose su segunda victoria de la temporada. Reyes cargó con la derrota. Para el tercero de la serie de este domingo el pitcher anunciado por Hermosillo es el zurdo Jorge Rodríguez; por Mexicali hará lo propio C.J. Van Eyk.