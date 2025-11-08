Santiago Giménez es baja del AC Milan por varias semanas; entrenador revela la gravedad de la lesión

Ciudad de México.- El delantero mexicano, Santiago Giménez, ha complicado aún más su presente con el AC Milan, pues, aunado a la sequía de goles, estará varias semanas por una lesión en el tobillo, perdiendo terreno en el cuadro titular del conjunto milanés. Massimiliano Allegri, entrenador de los 'rossoneri', habló sobre la gravedad en el problema médico de 'Santi' y adelantó el plazo que estará fuera del equipo.

El canterano del Cruz Azul salió lesionado en el duelo entre el AC Milan y el Atalanta de la Serie A, luego de recibir una falta que no fue marcada; Giménez tuvo que ser asistido por los médicos del club para poder abandonar la cancha de San Siro por el fuerte dolor de tobillo. A raíz de eso, el delantero no fue convocado en el AC Milan para el Clásico Italiano contra la Roma y también se perderá la fecha FIFA con la Selección Mexicana.

En conferencia de prensa, Massimiliano Allegri confirmó que el delantero tendrá que estar fuera por dos semanas más, luego de disputar su último compromiso el pasado 28 de octubre. El técnico italiano informó que Giménez sufrió un esguince de tobillo izquierdo, por lo que volverá a ser considerado, luego de reanudar las actividades por el parón internacional de la fecha FIFA de noviembre.

La pausa para los partidos internacionales le permitirá a Santiago Giménez una semana más de recuperación, sin necesidad de perderse algún encuentro con el AC Milan, aunque su regreso será en un encuentro complicado. En caso de finalizar su recuperación en tiempo y forma, el 'Bebote' podría ser tomado en cuenta para disputar una de las rivalidades más relevantes en toda Europa, pues el 23 de noviembre, el AC Milan y el Inter de Milan protagonizarán una nueva edición del 'Derby della Madonnina'.

AC Milan no resiente la ausencia de Giménez

A pesar de no contar con el delantero mexicano, el conjunto 'rossoneri' se convirtió en el líder provisional en la Serie A, pues con su reciente empate ante el Parma, llegaron a 22 unidades, empatando al Napoli. Aunque encabeza la competencia, el Milan pudiera caer hasta la cuarta posición, pues sus más cercanos perseguidores aún tienen pendiente su partido de la jornada 11.

Fuente: Tribuna del Yaqui