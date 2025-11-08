Selección Mexicana Femenil histórica; vence a Brasil y gana el tercer lugar en la Copa del Mundo sub-17

Ciudad de México.- El 8 de noviembre quedará marcado en la historia del balompié nacional, pues la Selección Mexicana Femenil se adjudicó su mayor logro hasta ahora; las 'Tricolor' vencieron a Brasil y ganan la tercera posición en la Copa del Mundo sub-17. Fue un encuentro lleno de emociones que no pudo ser resuelto en el tiempo regular, por lo que se tuvo que definir desde los 11 pasos, trayendo el resultado histórico para México.

Tras un buen paso en la fase de grupos, la Selección Mexicana tuvo que sortear a rivales complicados en las rondas de eliminación directa; primero se enfrentaron contra Italia, a quienes lograron eliminar desde los penales, luego de empatar sin anotaciones. En la semifinal, se enfrentaron Países Bajos, contra quienes cayeron por la mínima, mientras que Brasil llegó al partido del tercer lugar, luego de ser eliminado por Corea del Sur.

El desarrollo del encuentro fue un sinodal defensivo para las dirigidas por Miguel Gamero, aunque en diversos pasajes, las mexicanas le complicaron el partido a Brasil, tomando el control del esférico con posesiones largas. El encuentro se fue al receso de medio tiempo sin anotaciones, luego de que ambas selecciones desperdiciaran oportunidades claras de gol; como fue costumbre en todo el certamen, Valentina Murrieta destacó por México, manteniendo su portería en ceros.

La segunda mitad comenzó con la misma intensidad, teniendo un dominio parcial para el lado de las sudamericanas, hasta que lograron romper el cero; después de un desborde por la izquierda, Kaylane aprovechó un centro al borde del área chica y marcó el primer tanto del partido. A partir de ahí, la Selección Mexicana se lanzó en ataque para igualar el marcador, con menos de 15 minutos en el reloj.

E hoje teve gol dela, Kaylane!

Jogadora do Flamengo fazendo uma belíssima copa do mundo sub17 uD83EuDD37?????uD83DuDDA4 pic.twitter.com/7LGFcfJVJp — mar¡a boiadeira ¹? (@marixcrf_) November 8, 2025

Tras varias oportunidades fallidas, la anotación para el 'Tricolor' cayó en el tiempo de compensación, con una pena en propia puerta para las brasileñas; luego de un tiro libre, Evelyn intentó sacar el balón, aunque terminó enviándolo al fondo de la red a dos minutos del silbatazo final.

En la tanda de penales, la cancerbera mexicana se volvió a vestir de heroína, pues se encargó de parar dos disparos de Brasil, dejando la mesa servida para que México lograra el resultado histórico. La responsabilidad quedó para Fernanda Monroy, que envió su disparo pegado al poste para firmar la tercera posición en la Copa del Mundo Femenil sub-17.

uD83DuDD25uD83EuDD49¡MÉXICO ES DE BRONCE! uD83EuDD49uD83DuDD25



uD83EuDD29uD83DuDCA5?? El penal con el que @Miseleccionfem Sub17 se declara la tercera mejor selección del Mundial de la categoría #EllasEnTUDN pic.twitter.com/yjHWrfLm8b — Redes TUDN (@redes_TUDN) November 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui