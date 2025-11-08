Tigres UANL vence al Atlético San Luis y se coloca como líder provisional del Apertura 2025

Monterrey, Nuevo León.- Con marcador de tres goles por uno, los Tigres de la UANL vencieron al Atlético San Luis y se posicionaron como el líder provisional del Apertura 2025, lo que los beneficiará en caso de que permanezcan en dicho peldaño al finalizar la jornada 17. Los 'Felinos' tienen que esperar el resultado del partido entre las Águilas del América y los Diablos del Toluca, pues son los únicos que podrían quitarles el superliderato.

A pesar de que terminen cayendo a una posición inferior, los regiomontanos demostraron ser uno de los equipos más constantes de todo el torneo; Tigres finalizó con 36 puntos, luego de 10 victorias, seis empates y solo una derrota. Los universitarios perdieron por única ocasión a mediados de agosto contra las Águilas del América, por lo que llevan 12 jornadas consecutivas con sumativa de unidades, ya sea por triunfo o empate.

El Atlético San Luis comenzó sorprendiendo a los locales, pues se adelantó en el marcador con un 'gol de vestidor'; Joao Pedro marcó el primer gol al minuto 6, con el cual tomó el liderato por el título de goleo de manera momentánea. Luego de verse abajo en el resultado, los Tigres comenzaron a tener posesiones más largas y, en la media hora de juego, cayó el empate luego de una genialidad de Javier Aquino y Ángel Correa terminó empujando el balón.

Jugadón de Aquino y Correa con su octavo del torneo. uD83EuDEE1 pic.twitter.com/I6eYIVtKL1 — Club Tigres uD83DuDC2F (@TigresOficial) November 8, 2025

Tras varias oportunidades, los protagonistas se fueron a los vestidores para el descanso y ajustar sus piezas para una segunda mitad que se pronosticaba igual de disputada. Luego de un recentro proveniente de un tiro de esquina, Marco Farfan cerró al segundo poste y marcó el segundo gol para los Tigres; esa fue la primera anotación de Farfán con la camiseta de los felinos.

Así el primero de Farfán como Tigre. uD83EuDEE1 pic.twitter.com/r5FN7obGMw — Club Tigres uD83DuDC2F (@TigresOficial) November 9, 2025

Luego de varios ajustes, los dirigidos por Guido Pizarro se establecieron como el único equipo en la cancha del Estadio Universitario de la UANL y, apoyados por la expulsión de un rival, marcaron su tercer tanto de la jornada. Luego de una jugada accidentada con varios rebotes dentro del área, Diego Lainez dijo presente y sentenció el marcador final, con un zurdazo que fue desviado por el arquero rival.

Lainez con el zurdazo y al fondo. pic.twitter.com/MeK7RY13SJ — Club Tigres uD83DuDC2F (@TigresOficial) November 9, 2025

De momento, los Tigres de la UANL tendrían que esperar a que se dispute el repechaje para conocer al que será su rival en la primera ronda de la Liguilla del Apertura 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui