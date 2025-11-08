Valentina Murrieta gana el Guante de Oro; la mexicana se convierte en la mejor arquera del Mundial sub17

Ciudad de México.- La arquera mexicana, Valentina Murrieta, se llevó el galardón del Guante de Oro, lo que la acredita como la mejor portera en la Copa del Mundo sub-17, celebrada en Marruecos. La canterana de las Águilas del América se convirtió en el factor clave para que la Selección Mexicana Femenil tuviera su mejor resultado en la historia en las justas mundialistas, pues se quedó con la tercera posición.

Con apenas 17 años, se convirtió en la estrella del Mundial sub-17, además de imponer una marca entre arqueras mexicanas, al parar cinco tiros penales, además de mantener su portería sin anotaciones en cuatro de los seis partidos que disputó la Selección Mexicana en la justa. La cancerbera azteca solo recibió cuatro goles, dos de Corea del Norte, uno de Países Bajos y uno más por parte de Brasil.

A historic performance for Valentina Murrieta! uD83DuDE0DuD83EuDDE4#U17WWC pic.twitter.com/ABqeo25hPt — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) November 3, 2025

Se consolidó como la líder defensiva, además de ser la arquera con mejor promedio en todo el certamen, luego de acumular más de 30 intervenciones exitosas. Su actuación la catapultó al primer plano a nivel mundial, pues causó renombre en medios internacionales, destacando sus reflejos y su madurez, además del temple demostrado en las diversas tandas penales que le tocó sortear.

#Sub17 ¡GUANTE DE ORO para Valentina Murrieta! uD83EuDDE4?

Muralla total, reflejos de campeonato. Orgullo infinito. uD83DuDC9A#ElMomentoEsNuestro pic.twitter.com/mHPs8df9rj — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 8, 2025

Selección Mexicana hace historia al vencer a Brasil

Con la tercera posición lograda en la Copa del Mundo sub-17, la Selección Mexicana Femenil concretó la mejor actuación en la historia del balompié femenil en México. Las dirigidas por Miguel Gamero tuvieron un encuentro complicado, aunque por pasajes fueron mejores que Brasil, que se adelantó en el marcador hasta el minuto 77; ya en tiempo de compensación, Evelyn marcó en propia puerta, enviando el encuentro a penales.

En la instancia decisiva, volvió a brillar Valentina Murrieta, pues logró atajar dos disparos por parte de las sudamericanas, dejando la mesa servida para que sus compañeras firmaran el resultado. Fernanda Monroy cargó en su espalda con la responsabilidad del triunfo, el cual se concretó con un disparo pegado al poste, logrando la tercera posición en la justa mundialista.

#Deportes | Selección Mexicana Femenil histórica; vence a Brasil y gana el tercer lugar en la Copa del Mundo sub-17 uD83DuDEA8https://t.co/plYNj39z6s — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui