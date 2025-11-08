Yaquis de Obregón vs Algodoneros de Guasave; dónde ver EN VIVO el segundo de la serie de la LAMP

Guasave, Sinaloa.- Los Yaquis de Obregón siguen afianzados en la primera posición de la Liga Arco Mexicana del Pacífico y buscarán su quinta victoria de manera consecutiva, mientras juegan en tierras sinaloenses, enfrentándose a los Algodoneros de Guasave. Así mismo, 'La Tribu' pudiera asegurar su quinta serie al hilo, pues solo han sido doblegados en una ocasión durante el rol regular 2025-2026.

El equipo cajemense se mantiene en la primera posición del standing, con 15 triunfos y solo seis descalabros, jugando para promedio de .714; su más cercano perseguidor son Cañeros de Los Mochis, que se encuentran a un juego de diferencia del liderato. Charros de Jalisco sigue de capa caída, pues, luego de ser barridos en el Estadio Yaquis, cayeron hasta el tercer puesto y tienen cuatro derrotas de manera consecutiva.

En el primer compromiso de la serie en el Kuroda Park, Yaquis definió el rumbo del juego en la misma primera entrada, con un rally de cuatro anotaciones; Allen Córdoba comenzó la tanda con un doble, seguido por Sebastián Elizalde con una base negociada. La de la quiniela cayó gracias a Roberto Valenzuela y dos carreras más; entraron por un doble de Víctor Mendoza, mientras que Alfredo Hurtado produjo la cuarta. En el sexto capítulo entró la quinta anotación, con un imparable de Allen Córdoba.

Fernando Sánchez tuvo su primera aparición de la temporada 2025-2026 y presentó buenos dividendos, lejos de haber caminado solo dos entradas; el zurdo finalizó su actuación sin recibir carreras y solo permitió dos imparables. Saúl Vázquez se anotó su segundo triunfo del año, luego de trabajar por cuatro episodios, en los que solo admitió un indiscutible, otorgó una base por bola y ponchó a seis rivales.

Horarios para el Yaquis de Obregón vs Algodoneros de Guasave de la LAMP

Estadio: Kuroda Park, Guasave, Sinaloa

Fecha: Sábado, 8 de noviembre

Horario: 19:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/MegaSports

Yaquis de Obregón enviará a la loma a su as, Odrisamer Despaigne, que marcha con récord de tres triunfos y un descalabro, con efectividad de 2.45; en su trabajo más reciente, le lanzó seis entradas a Tomateros de Culiacán, sin permitir carrera y solo dos imparables. Por parte de Algodoneros, Kyle Tyler buscará su primera victoria de la temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui