Al América se le aparece el Diablo; Toluca golea a las Águilas y retoma el liderato del Apertura 2025

Toluca, Estado de México.- Los Diablos del Toluca se afianzaron en la primera posición del Apertura 2025 luego de una victoria contundente ante las Águilas del América en la última fecha del certamen; con este triunfo, los escarlatas aseguran el liderato de cara a la Liguilla. Tal y como fue a lo largo del torneo, Paulinho se encargó de marcar, acompañado por Helinho para sentenciar el marcador final de dos goles por cero.

Los dirigidos por Antonio Mohamed recuperaron el camino de la victoria, luego de ligar tres empates en sus compromisos más recientes; el Toluca finalizó el Apertura 2025 con 11 victorias, cuatro empates y dos derrotas, lo que les otorgó 37 unidades. La derrota más reciente para los actuales campeones de la Liga MX fue el 23 de octubre, cuando cayeron por la mínima ante el Cruz Azul; los Diablos acumulan 12 partidos sin perder, incluyendo la final del Campeones Cup, cuando doblegaron al LA Galaxy.

Desde el inicio del compromiso, el Toluca se apoderó del balón y tomó la iniciativa del mismo, aunque le faltó claridad para completar las jugadas en última instancia; la primera oportunidad de marcar llegó al minuto 11, pero Nico Castro terminó mandando la pelota a las gradas. En menos de media hora de juego, Paulinho marcó un golazo, rematando de media vuelta, pero terminó siendo anulado por fuera de juego.

Tanta fue la insistencia del Toluca en ataque, hasta que cayó el primer gol para los locales; Castro filtró un pase para Paulinho, que recibió el balón por la banda izquierda y metió un potente tiro cruzado que terminó venciendo a Luis Ángel Malagón. Esta anotación fue la número 12 para el delantero, con la cual aseguró su tercer título consecutivo en el campeonato de goleo.

¡Definición extraordinaria de Paulinho que es de otro planeta! uD83DuDE2E?uD83DuDCA8uD83EuDD0CuD83CuDFFB pic.twitter.com/RFz4TdeMwL — Toluca FC (@TolucaFC) November 9, 2025

Ya en la segunda mitad, el desarrollo del encuentro siguió con la misma inercia, hasta que cayó la segunda anotación en los primeros minutos del complemento; Paulinho remató de cabeza, pero en el intento, fue golpeado por Malagón y el silbante marcó la pena máxima. Helinho se encargó de cobrar el penal de manera efectiva para concretar el marcador decisivo.

El cobro magistral de Helinho desde los 1??1?? pasos uD83EuDD29uD83CuDFAF pic.twitter.com/invMmx3szq — Toluca FC (@TolucaFC) November 9, 2025

Los Diablos del Toluca tendrán que esperar al repechaje para conocer a sus rivales para la primera ronda de la Liguilla del Apertura 2025, mientras que el América se medirá contra los Rayados de Monterrey en los cuartos de final.

Fuente: Tribuna del Yaqui