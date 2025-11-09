Alarmas en Cruz Azul: Kevin Mier en duda para la Liguilla 2025 tras fuerte entrada de Carrasquilla

Ciudad de México.- El Cruz Azul tiene encendidas las alarmas, pues su arquero titular tuvo que salir por lesión en el último compromiso del Apertura 2025, poniendo en duda su disponibilidad para la primera ronda de la Liguilla. Kevin Mier sufrió una fuerte entrada por parte de Adalberto Carrasquilla y no pudo continuar en el partido entre el Cruz Azul y Pumas.

Apenas corría el minuto 40 cuando se suscitó la cuestionable acción por parte del panameño; el cancerbero corrió a cortar un balón al lindero del área y, a pesar de haber despejado con éxito, fue impactado por Carrasquilla con fuerza desmedida. El silbante mostró la tarjeta amarilla solamente, decisión que mantuvo luego de una revisión prolongada en el VAR.

Kevin Mier fue atendido por varios minutos en el campo y terminó saliendo en camilla, pues el contacto fue directo con el tobillo y no pudo apoyar el pie derecho. Momentos posteriores al final del partido, comenzaron a circular unas imágenes de cómo quedó la pierna del colombiano, luego de haber recibido la dura entrada; el Cruz Azul informó que el portero será sometido a pruebas médicas para descartar algún daño mayor en las próximas horas.

Adalberto Carrasquilla fue entrevistado luego del silbatazo final y aprovechó el espacio para pedir disculpas al arquero del Cruz Azul, argumentando que no fue su intención el causar daño, sino que quería cortar la jugada. "Quiero pedirle una disculpa a Kevin porque sé que mi intención nunca fue sacarlo del partido, fue más que todo cortar la jugada", declaró al borde de las lágrimas.

Creo que al final el árbitro tomó una decisión porque sabe que no fui con mala intención y él al final me queda pegando. A pesar de la jugada, quiero pedirle una disculpa porque sé que es un jugador de selección, no fue mi intención".

Cruz Azul planea tomar medidas

En caso de que Kevin Mier resulte con una lesión de consideración, la directiva del Cruz Azul le solicitará a la Liga MX la inhabilitación de Adalberto Carrasquilla, el tiempo que su jugador se tenga que alejar de las canchas. Nicolás Lacarmón, entrenador de 'La Máquina', mostró su inconformidad ante la deficiente actuación arbitral, pues una expulsión cuestionable le abrió la oportunidad a Pumas para remontar el marcador.

