Alcaraz tiene un firme comienzo en las ATP Finals; se impone a De Miñaur

Turín, Italia.- El español Carlos Alcaraz metió primera en su debut en las Finales ATP, tras imponerse en sets corridos sobre Alex de Miñaur, 7-6 (5), 6-2 dentro del evento de final de temporada para los ocho mejores jugadores masculinos.

El primer cabeza de serie está involucrado en una pelea con el campeón defensor Jannik Sinner, para finalizar el año como número 1 y el español puede conseguirlo, independientemente de lo que haga su rival, si logra llegar a la final. Esta es la primera vez que Alcaraz gana su primer partido de las Finales ATP.

Alcaraz being Alcaraz



HE HAD NO BUSINESS WINNING THAT POINT



"Este torneo es uno de los mejores que tenemos en la gira, sin duda", dijo Alcaraz. "Estamos jugando contra los mejores jugadores del mundo, lo que demuestra lo difícil e importante que es. He estado luchando en los últimos años para llegar al final del año con motivación. Este año es un poco diferente, de lo que estoy orgulloso, estoy haciendo lo correcto para darme una oportunidad de intentar ganar este torneo", afirmó.

Alcaraz sacó su mejor tenis para llevarse el duelo

Durante el primer set, Alcaraz parecía tener un firme control. Ya le había roto a De Miñaur en blanco y amenazó con hacer lo mismo en el sexto juego para ponerse 5-1 arriba, pero el australiano se defendió antes de evitar otro punto de quiebre y luego llevarse el juego.

El australiano no pudo ante su rival en turno

Luego, De Miñaur rompió y llevó el set a un desempate donde tenía una ventaja de 5-3 antes de que Alcaraz se recuperara. El español, de 22 años dominó el segundo set, perdiendo su servicio temprano pero ganando todos los demás juegos y sellando la victoria con un revés cruzado en su segundo punto de partido. Taylor Fritz también está en el grupo de Jimmy Connors con Alcaraz, De Miñaur y Lorenzo Musetti, quien reemplazó al lesionado Novak Djokovic.

Shelton también inició con un triunfo

El grupo Bjorn Borg, Ben Shelton vio tres puntos de set salvados en su debut en las Finales ATP con el dos veces campeón Alexander Zverev venciendo al estadounidense 6-3, 7-6 (6). En este grupo también participan Sinner y Felix Auger-Aliassime. Los dos primeros clasificados de cada grupo avanzan a las semifinales.

