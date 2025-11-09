Campeonato de Goleo del Apertura 2025: Paulinho, Joao Pedro y 'Hormiga' González se comparten el título

Ciudad de México.- A falta de un solo compromiso para el final del Apertura 2025, el Campeonato de Goleo del certamen se definió el 8 de noviembre y será compartido entre Paulinho de los Diablos del Toluca, Joao Pedro del Atlético San Luis y Armando González de Chivas del Guadalajara. El único partido pendiente es entre el Santos Laguna y el Pachuca, pero ninguno de estos equipos tiene a un contendiente en la lucha.

Desde hace un par de semanas, los tres jugadores se compartían la primera posición en la lucha, por lo que se llegaría a la última jornada del certamen con un triple empate. Todos los inmiscuidos se hicieron presentes en el marcador en las respectivas plazas, concretando a tres campeones diferentes por segundo torneo consecutivo, ya que en el Clausura 2025 también se tuvo a tres monarcas.

Las acciones del sábado comenzaron en el Estadio Universitario de la UANL, cuando el Atlético San Luis visitó a los Tigres y, en los primeros minutos, los visitantes se fueron arriba en el marcador. Haciéndose valer de su instinto anotador, Joao Pedro se libró de la marca felina y remató en solitario dentro del área chica, marcando su doceavo tanto de torneo, con el cual se colocó como líder en solitario por unos momentos.

¡Goool de Joao Pedro!



El Atlético San Luis se va 1-0 arriba en casa de @TigresOficial.#LigaMX uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/znoDTcpVr0 — FOX (@somos_FOX) November 8, 2025

Casi en simultáneo, se dio el silbatazo inicial en el Estadio Akron para el duelo entre las Chivas del Guadalajara y los Rayados de Monterrey; ya con las posiciones definidas, la presión se centró en Armando González y sus posibilidades de remontar en la lucha. La 'Hormiga' aprovechó un centro y, con remate de cabeza, tomó a contrapié al arquero rival, enviando el balón al fondo de la red y empatando en la cima de la tabla.

¿Una Hormiga otaku la anda rompiendo en el campeonato? uD83DuDC1CuD83CuDDEFuD83CuDDF5Así es, cosas que pasan en #LaLigaDeLaAfición?.



Aquí está el tanto número 12 en el torneo para Armando González, el hombre gol de las @Chivas.#J17 | #AP25 pic.twitter.com/sfgTQpAS4T — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 8, 2025

Cuando los encuentros en las otras plazas habían finalizado, los Diablos del Toluca comenzaron su compromiso ante las Águilas del América y Paulinho con la consigna de marcar en al menos una ocasión. El portugués recibió un balón filtrado y, con un potente disparo de zurda, marcó el primer gol del encuentro y volvió a igualar los cartones en la punta.

¡Definición extraordinaria de Paulinho que es de otro planeta! uD83DuDE2E?uD83DuDCA8uD83EuDD0CuD83CuDFFB pic.twitter.com/RFz4TdeMwL — Toluca FC (@TolucaFC) November 9, 2025

Paulinho tuvo la oportunidad de marcar su gol 13 para conquistar su tercer título consecutivo sin compartir el cetro, pues le cometieron un penal en la segunda mitad del compromiso, aunque terminó cediendo la pena máxima a Helinho.

Fuente: Tribuna del Yaqui